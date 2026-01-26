Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ευθαρσώς ότι «όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ θα πρέπει να “συνεχίσει να ονειρεύεται”».

«Αν κάποιος σκεφτεί ξανά εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορεί», δήλωσε ο Ρούτε στους ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα σχόλια του Μαρκ Ρούτε έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρε τους δασμούς σε συμμάχους της Αμερικής στην ΕΕ, λέγοντας ότι κατέληξε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

«Το δεύτερο έργο αφορά τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ, η οποία εξαρτάται από αυτές να «συνεχίσουν τις συζητήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι αυτός και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν σε «δύο άξονες εργασίας» για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Γροιλανδία.

Μιλώντας σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ρούτε εξήγησε ότι η πρώτη «ροή εργασίας» θέτει το ΝΑΤΟ στην ηγεσία, με τη συμμαχία να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην υπεράσπιση της Αρκτικής. Η έμφαση, είπε, θα δοθεί στην εύρεση του καλύτερου συλλογικού τρόπου για να σταματήσουν η Ρωσία και η Κίνα από το να επεκτείνουν την επιρροή τους στην περιοχή.

«Ουσιαστικά, αυτό που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αυτό που τελικά συμφωνήσαμε ήταν δύο άξονες εργασίας για το μέλλον: ο ένας άξονας εργασίας αφορά το ΝΑΤΟ συλλογικά, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Αρκτικής…», δήλωσε ο Ρούτε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο δεύτερος άξονας, στον οποίο το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να μην έχει συμμετοχή, αφορούσε τη συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Διαβάστε επίσης:

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

Ζαχάροβα για απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου: Οι Ευρωπαίοι χάνουν την ανεξαρτησία τους

Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα μετά τη δεύτερη δολοφονία πολίτη από την ICE