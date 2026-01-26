search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 18:49

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

26.01.2026 18:49
rutte

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ευθαρσώς ότι «όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ θα πρέπει να “συνεχίσει να ονειρεύεται”».

«Αν κάποιος σκεφτεί ξανά εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορεί», δήλωσε ο Ρούτε στους ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα σχόλια του Μαρκ Ρούτε έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρε τους δασμούς σε συμμάχους της Αμερικής στην ΕΕ, λέγοντας ότι κατέληξε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

«Το δεύτερο έργο αφορά τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ, η οποία εξαρτάται από αυτές να «συνεχίσουν τις συζητήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι αυτός και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν σε «δύο άξονες εργασίας» για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Γροιλανδία.

Μιλώντας σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ρούτε εξήγησε ότι η πρώτη «ροή εργασίας» θέτει το ΝΑΤΟ στην ηγεσία, με τη συμμαχία να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην υπεράσπιση της Αρκτικής. Η έμφαση, είπε, θα δοθεί στην εύρεση του καλύτερου συλλογικού τρόπου για να σταματήσουν η Ρωσία και η Κίνα από το να επεκτείνουν την επιρροή τους στην περιοχή.

«Ουσιαστικά, αυτό που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αυτό που τελικά συμφωνήσαμε ήταν δύο άξονες εργασίας για το μέλλον: ο ένας άξονας εργασίας αφορά το ΝΑΤΟ συλλογικά, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Αρκτικής…», δήλωσε ο Ρούτε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο δεύτερος άξονας, στον οποίο το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να μην έχει συμμετοχή, αφορούσε τη συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Διαβάστε επίσης:

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

Ζαχάροβα για απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου: Οι Ευρωπαίοι χάνουν την ανεξαρτησία τους

Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα μετά τη δεύτερη δολοφονία πολίτη από την ICE

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:10
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

1 / 3