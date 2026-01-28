search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 14:32

ΗΠΑ: Εκτός ελέγχου η ICE – Εισβολή στο προξενείο του Ισημερινού στη Μινεάπολη (Video)

28.01.2026 14:32
ICE_AGENTS_00

Πάλι καλά που η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε… αποκλιμάκωση και να περιορίσει τη δράση των κουμπουροφόρων εγκληματιών της ICE στη Μινεάπολή.

Σύμφωνα με βίντεο που κατάκλυσε τα social media, πράκτορας της… εγκληματικής οργάνωσης επιχείρησε να εισβάλλει στο προξενείο του Ισημερινού στην μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, η οποία ήδη μετράει δύο δολοφονημένους πολίτες από τα πυρά των πρακτόρων της ICE.

Υπάλληλοι του προξενείου εμπόδισαν τον πράκτορα να εισέλθει, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες του Ισημερινού που βρίσκονταν εκεί. Στο βίντεο ο τραμπούκος του ICE με καλυμμένο πρόσωπο επιχειρεί να μπει στο κτήριο, ενώ μέλος του προσωπικού τον εμποδίζει και τον προειδοποιεί ότι δεν επιτρέπεται η είσοδός.

Όμως το πράγμα δεν τελείωσε εκεί, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κατήγγειλε την προσπάθεια εισβολής του πράκτορα της ICE στο προξενείο της χώρας στη Μινεάπολη. Σημειώνεται, δε, ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, στενού συμμάχου της Ουάσιγκτον, επέδωσε διακοίνωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίτο, ζητώντας να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες σε κανένα από τα προξενεία του Ισημερινού στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Ζήλεψαν οι ακροδεξιοί του AfD και ονειρεύονται… ICE και στη Γερμανία

Η Amazon επιβεβαίωσε 16.000 απολύσεις μετά από email που στάλθηκε «κατά λάθος»

Η γυναίκα που απαθανάτισε την δολοφονία του Πρέτι στη Μινεάπολη, περιγράφει: «Τον σκότωσαν και έτρεχαν να κρυφτούν» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη

marilyn-manson_2801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Marilyn Manson: Δικαστής ανοίγει ξανά υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος του μουσικού

bechham peltz 88- new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στο Instagram: Δείτε τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

vw_aftokinito_2801_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά της Ινδίας, ακόμη και μετά την εμπορική συμφωνία

antonis-psaropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοπός ήταν η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων»: Η κατάθεση Ψαρόπουλου στη δίκη για τα βίντεο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:08
paidon
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη

marilyn-manson_2801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Marilyn Manson: Δικαστής ανοίγει ξανά υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος του μουσικού

bechham peltz 88- new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στο Instagram: Δείτε τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

1 / 3