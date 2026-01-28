ΗΠΑ: Εκτός ελέγχου η ICE – Εισβολή στο προξενείο του Ισημερινού στη Μινεάπολη (Video)

Πάλι καλά που η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε… αποκλιμάκωση και να περιορίσει τη δράση των κουμπουροφόρων εγκληματιών της ICE στη Μινεάπολή.

Σύμφωνα με βίντεο που κατάκλυσε τα social media, πράκτορας της… εγκληματικής οργάνωσης επιχείρησε να εισβάλλει στο προξενείο του Ισημερινού στην μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, η οποία ήδη μετράει δύο δολοφονημένους πολίτες από τα πυρά των πρακτόρων της ICE.

L'#ICE ha tentato di fare irruzione nel consolato dell'Ecuador. In un consolato! Vi rendete conto? pic.twitter.com/p9CVdAuB2F — 𝙼𝚊𝚛𝚌𝚘 𝙿𝚊𝚕𝚎𝚊𝚛𝚒 (@marcopalears) January 28, 2026

Υπάλληλοι του προξενείου εμπόδισαν τον πράκτορα να εισέλθει, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες του Ισημερινού που βρίσκονταν εκεί. Στο βίντεο ο τραμπούκος του ICE με καλυμμένο πρόσωπο επιχειρεί να μπει στο κτήριο, ενώ μέλος του προσωπικού τον εμποδίζει και τον προειδοποιεί ότι δεν επιτρέπεται η είσοδός.

Όμως το πράγμα δεν τελείωσε εκεί, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κατήγγειλε την προσπάθεια εισβολής του πράκτορα της ICE στο προξενείο της χώρας στη Μινεάπολη. Σημειώνεται, δε, ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, στενού συμμάχου της Ουάσιγκτον, επέδωσε διακοίνωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίτο, ζητώντας να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες σε κανένα από τα προξενεία του Ισημερινού στις ΗΠΑ.

