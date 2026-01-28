Τρόμος στην British Airways: Τροχός αποκολλήθηκε την ώρα της απογείωσης (video)

Ένα αεροπλάνο της British Airways ταξίδεψε με… τρεις ρόδες στο Λονδίνο. Το αεροπλάνο που θα ταξίδευε από το Λας Βέγκας στο Χίθροου, με το που σηκώθηκε στον αέρα, έχασε τον ένα τροχό ο οποίος αποκολλήθηκε.

Το σκηνικό μάλιστα κατέγραψε η κάμερα του Flightradar24, με τον τροχό στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, να διακρίνεται να πέφτει δευτερόλεπτα αφότου το Airbus είχε βρεθεί στον αέρα.

British Airways A350-1000 loses one of its main gear wheels on departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.



The incident captured on a Flightradar24 automated live stream occurred last night on the BA274, as reported by @flightradar24.



The flight continued for a… pic.twitter.com/ftMM7ixrR4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2026

Παρά το απρόοπτο, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά το ταξίδι και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χίθροου.

