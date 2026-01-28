search
28.01.2026 14:48

Τρόμος στην British Airways: Τροχός αποκολλήθηκε την ώρα της απογείωσης (video)

28.01.2026 14:48
aeroplano-troxos

Ένα αεροπλάνο της British Airways ταξίδεψε με… τρεις ρόδες στο Λονδίνο. Το αεροπλάνο που θα ταξίδευε από το Λας Βέγκας στο Χίθροου, με το που σηκώθηκε στον αέρα, έχασε τον ένα τροχό ο οποίος αποκολλήθηκε.

Το σκηνικό μάλιστα κατέγραψε η κάμερα του Flightradar24, με τον τροχό στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, να διακρίνεται να πέφτει δευτερόλεπτα αφότου το Airbus είχε βρεθεί στον αέρα.

Παρά το απρόοπτο, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά το ταξίδι και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χίθροου.

1 / 3