Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία παρουσιάζουν τα ρουμανικά ΜΜΕ.

Εκτός από την πληροφορία ότι οι αρχές εντόπισαν ναρκωτικά στο μίνι βαν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Digi24, το ίδιο μέσο αναφέρει ότι οι πηγές του λένε ότι οι ιατρικές εξετάσεις του οδηγού του μίνι λεωφορείου έδειξαν πως ο άνδρας είχε ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Digi24, οι ιατρικές εξετάσεις του οδηγού του μίνι λεωφορείου έδειξαν ότι ο άνδρας είχε ναρκωτικές ουσίες στο αίμα. «Στο μίνι λεωφορείο στο οποίο επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους φέρεται να βρέθηκαν απαγορευμένες ουσίες, ενεργειακά ποτά και αλκοόλ. Επίσης, κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, ο επιβάτης που καθόταν μπροστά δεξιά στο μίνι λεωφορείο φέρεται να δήλωσε ότι ο οδηγός είχε τραβήξει και μερικές τζούρες από ένα τσιγάρο με κάνναβη πριν από το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 29χρονος οδηγός που οδηγούσε αυτό το μίνι λεωφορείο βγήκε επίσης θετικός σε απαγορευμένες ουσίες, μετά την ανάλυση του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής. Η έρευνα των αρχών κινείται πλέον και προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να ελεγχθούν και όλες αυτές οι πληροφορίες που εντοπίστηκαν πριν από λίγο» αναφέρει το ρουμανικό μέσο.

«Παράλληλα, οι εικόνες από το δυστύχημα αναλύονται από τις αρχές δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, για να διαπιστωθεί πώς συνέβη η συμφορά και γιατί ο οδηγός δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Εξετάζονται περισσότερες υποθέσεις, τόσο ανθρώπινο λάθος, όσο και μια πιθανή τεχνική βλάβη. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύονται τώρα σε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια», αναφέρει ο δημοσιογράφος του Digi24, Μιχάι Βάλουσεσκου.

Από τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το Digi24, οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κατανάλωσης απαγορευμένων ουσιών στην περίπτωση του σοβαρού δυστυχήματος στην κομητεία Τίμις. Κατά την έρευνα στο σημείο, οι αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν στο όχημα αρκετά σακουλάκια που περιείχαν απαγορευμένες ουσίες, ενώ η έρευνα εξελίσσεται πλέον και προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκαν και αν κάποιο από τα άτομα που βρίσκονταν στο μίνι λεωφορείο τις είχε καταναλώσει πριν από το δυστύχημα.

Στο στόχαστρο των ερευνών υλικό από κάμερες

Παράλληλα, οι αρχές αναλύουν, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, τις εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες επιτήρησης, για να ανασυνθέσουν τα κομμάτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Η έρευνα επιδιώκει να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους ο οδηγός δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό που κινούνταν από το αντίθετο ρεύμα. Στις εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ταμπλό φαίνεται πως ο οδηγός ξεκίνησε προσπέραση και, παρότι είχε χρόνο να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλάζει με παράξενο τρόπο κατεύθυνση και συγκρούεται μετωπικά με ένα φορτηγό.

Ένας από τους τρεις επιζώντες εκμυστηρεύτηκε σε έναν γιατρό ότι το τιμόνι του μίνι λεωφορείου μπλόκαρε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, εξαιτίας του συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, σύμφωνα με το ERTnews. «Το τιμόνι μπλόκαρε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης λόγω του συστήματος Lane Assist (σ.σ. σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας)», δήλωσε ο γιατρός. «Μίλησα με δύο από τους τρεις (τραυματίες). Ο ασθενής που αισθάνεται καλύτερα από όλους και έχει πιο ελαφρά τραύματα, έχει μερικά κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι συνέβη κάτι με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας. Έγινε μια προσπέραση, το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπλόκαρε και μπλόκαρε το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου επειδή συνέβη κάτι με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας. Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας ενεργοποιήθηκε και ο οδηγός δεν μπόρεσε να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του», πρόσθεσε.

Εξετάζονται περισσότερες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου πιθανού ανθρώπινου λάθους, αλλά και του ενδεχομένου τεχνικής βλάβης του μίνι λεωφορείου. Όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα αναλύονται σε ποινική δικογραφία που έχει ανοίξει για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καταλήγει το ρουμανικό μέσο.

