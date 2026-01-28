Κλιμακώνεται η απειλή πολέμου ΗΠΑ-Ιράν – «Ο χρόνος τελειώνει» προειδοποιεί ο Τραμπ – Έτοιμη για διάλογο η Τεχεράνη αλλά θα απαντήσει αν προκληθεί

Η απειλή ενός πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και δήλωσε ότι μια τεράστια αμερικανική στρατιά κινείται γρήγορα προς τη χώρα «με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό».

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο στόλος με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα πριν από την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα και ήταν «έτοιμος να εκπληρώσει γρήγορα τις αποστολές του με ταχύτητα και βία εάν χρειαστεί».

Ο Τραμπ δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά πολύτιμος!»

«Όπως είπα στο Ιράν μια φορά πριν, ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η «Επιχείρηση Μεσονυχτίου», μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το κάνετε να συμβεί ξανά.»

Είναι η πιο έντονη ένδειξη μέχρι στιγμής από τον Τραμπ ότι σκοπεύει να εξαπολύσει κάποιο είδος στρατιωτικής επίθεσης άμεσα εάν το Ιράν αρνηθεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος. Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέμεναν ότι θα η κρίση θα ξεσπάσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και εντόπισαν σημάδια νευρικότητας του Ισραήλ σχετικά με την κλίμακα των πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Οι δημόσιες δικαιολογίες του Τραμπ για την οργάνωση μιας επίθεσης έχουν αλλάξει από πριν από τρεις εβδομάδες, όταν είχε ορκιστεί στους Ιρανούς διαδηλωτές ότι η βοήθεια των ΗΠΑ ήταν καθ’ οδόν. Αργότερα, είπε ότι απέφυγε τις επιθέσεις αφού το Ιράν συμφώνησε να μην εκτελέσει κανέναν από τους διαδηλωτές. Υπάρχουν εικασίες ότι ο Τραμπ στην πραγματικότητα δίστασε επειδή δεν διέθετε επαρκή στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, τα κράτη του Κόλπου προέτρεψαν για αυτοσυγκράτηση και το Ισραήλ συμβούλεψε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί για πιθανά πυραυλικά αντίποινα από το Ιράν.

Έκτοτε, τα κράτη του Κόλπου, μαζί με την Τουρκία, έχουν συνομιλήσει και με τις δύο πλευρές, προσπαθώντας να βρουν κοινό έδαφος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αλλά η Τεχεράνη έχει επιμείνει ότι δεν θα διαπραγματευτεί υπό πίεση ή με προϋποθέσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στο Νταβός της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δήλωσε ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Δήλωσε στο CNBC: «Προφανώς, η συμφωνία έχει να κάνει με πυραύλους. Έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό. Έχει να κάνει με μη κρατικούς φορείς. Έχει να κάνει με το υλικό [το απόθεμα πυρηνικού υλικού του Ιράν]».

Τις τελευταίες ημέρες έχει καταστεί σαφές ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται να περιορίσει όχι μόνο τα απομεινάρια του ήδη κατεστραμμένου πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά και την ικανότητά του να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που θεωρείται πάντα το κεντρικό στοιχείο της ιρανικής στρατιωτικής δύναμης. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επίσης προτείνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πρέπει να αποχωρήσει από την παγκόσμια σκηνή, ένα αίτημα που το Ιράν θα απορρίψει.

Κάποιοι θα δουν την ξαφνική αύξηση της απειλής ως ένα χρήσιμο αντιπερισπασμό σε μια εποχή που ο Τραμπ βρίσκεται υπό εσωτερική πολιτική πίεση λόγω της βίας που ασκείται από αξιωματικούς εσωτερικής ασφάλειας στη Μινεσότα.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δήλωσε: «Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν άστοχα στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και χάθηκαν πάνω από 7.000 αμερικανικές ζωές. Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα συμφέροντα, αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί υπό απειλές, αλλά ήταν πρόθυμος να συνομιλήσει χωρίς προϋποθέσεις, όρους που είχε μεταφέρει μέσω πολυάριθμων μεσαζόντων στον Γουίτκοφ.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Αραγκτσί ή ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησαν με διπλωμάτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Και τα τρία αραβικά κράτη θα διερευνήσουν πυρετωδώς τρόπους για την επανέναρξη των συνομιλιών χωρίς το Ιράν να χρειαστεί να αποδεχτεί ένα αποτέλεσμα υπό προϋποθέσεις. Ο ρόλος τους ήταν κρίσιμος στο να πείσουν τον Τραμπ να αποφύγει μια επίθεση πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά ο Τραμπ τώρα έχει μεγαλύτερη ευελιξία στις στρατιωτικές επιλογές και φαίνεται περισσότερο επικεντρωμένος σε μια πυρηνική συμφωνία παρά στην τιμωρία του Ιράν για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στους δρόμους.

Υπάρχει βαθιά καχυποψία στην Τεχεράνη σχετικά με τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονταν στη μέση των συνομιλιών τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ έλαβε άδεια από τις ΗΠΑ να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν με στόχο τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας του και την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεών του για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προέτρεψε τις ΗΠΑ να αποσυνδέσουν από τον φάκελο του πυρηνικού προγράμματος τις ευρύτερες απαιτήσεις τους σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη των πολιτοφυλακών στην περιοχή. Είπε ότι πίστευε ότι αν ο Γουίτκοφ επέμενε να τεθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι ταυτόχρονα, το Ιράν δεν θα απαντούσε.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το εγχώριο πρόγραμμα εμπλουτισμού πυρηνικών όπλων, να επιτρέψει στους επιθεωρητές πυρηνικών όπλων του ΟΗΕ να επιστρέψουν και να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε τρίτο μέρος, πιθανότατα στη Ρωσία.

Το Ιράν ανέκαθεν αντιτίθετο στην εγκατάλειψη της εγχώριας ικανότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο, αλλά ήταν πρόθυμο να θέσει αυστηρά όρια στα αποθέματά του.

Από τότε που ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε με μια ισραηλινή και αμερικανική επίθεση που σκότωσε 1.000 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του, το Ιράν έχει αποδυναμωθεί περαιτέρω από την πτώση του νομίσματός του και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό.

Με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις να έχουν ήδη υποστεί ζημιές, οι βασικοί στόχοι είναι πιθανό να είναι η ηγεσία του Ιράν. Η επίθεση του Ιουνίου αποκάλυψε ότι το Ισραήλ είχε σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στον ουρανό πάνω από το Ιράν.

Σχεδόν όλα τα κράτη του Κόλπου, φοβούμενα τα ιρανικά αντίποινα, έχουν δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένα να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο ή τις βάσεις τους για να εξαπολύσουν επίθεση στο Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν: «Θα στοχεύσουμε την ίδια βάση και το ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινούν οι αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον μας και δεν θα επιτεθούμε σε χώρες επειδή δεν τις θεωρούμε εχθρικές χώρες. Θα αυξήσουμε το επίπεδο αμυντικής μας ετοιμότητας έναντι της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο. Εάν οι Αμερικανοί θέλουν διαπραγματεύσεις χωρίς προκαθορισμένα αποτελέσματα, το Ιράν θα το δεχτεί».

