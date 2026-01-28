search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 18:15

Επίθεση με υγρή ουσία δέχτηκε βουλευτής των Δημοκρατικών στη Μινεσότα (Video)

28.01.2026 18:15
ilhan_omar_new

Η βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, ψεκάστηκε με άγνωστη ουσία από έναν άνδρα στο δημαρχείο στη Μινεάπολη χθες.

Η Ομάρ, η οποία δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης του δημαρχείου ότι επέζησε από τον πόλεμο και ότι σίγουρα θα επιβιώσει από τον εκφοβισμό και «οτιδήποτε νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν να μου πετάξουν επειδή είμαι έτσι φτιαγμένη». Η βουλευτής μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας που διέφυγε από τον εμφύλιο πόλεμο της Σομαλίας.

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση στην Ομάρ ταυτοποιήθηκε ως ο 55χρονος Άντονι Τζ. Καζμιερτσάκ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης.

 Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να «αποκλιμακώσει» τις εντάσεις στη Μινεσότα.

Ο Τραμπ όχι μόνο δεν καταδίκασε το περιστατικό, αλλά είπε πως «Πιθανότατα η ίδια ψέκασε τον εαυτό της», ενώ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ABC αν είδε το βίντεο της επίθεσης με ψεκασμό στην Ιλχάν Ομάρ, είπε: «Όχι, δεν τη σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι απατεώνισσα. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι αυτό. Πιθανότατα ψέκασε τον εαυτό της, γνωρίζοντάς την».

Ερωτηθείς ξανά αν είχε δει το βίντεο, ο Τραμπ είπε: «Δεν το έχω δει. Όχι, όχι. Ελπίζω να μην χρειαστεί να μπω στον κόπο».

Αργά χθες το βράδυ και νωρίς το πρωί, βουλευτές και από τα δύο κόμματα βγήκαν για να καταδικάσουν την επίθεση εναντίον της Ιλχάν Ομάρ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημαρχείου της στη Μινεάπολη.

Διαβάστε επίσης:

Για «πακέτα με ναρκωτικά» μέσα στο μοιραίο βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο ρουμανικά ΜΜΕ 

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Drone πέταξε πάνω από τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία (Video)

Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος – Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με Αμπράμοβιτς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

skai-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

aristea-kazakou-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

soldier-ukraine-russia-23
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση από τον Β’ ΠΠ – Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:43
Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

skai-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

1 / 3