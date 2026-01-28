Επίθεση με υγρή ουσία δέχτηκε βουλευτής των Δημοκρατικών στη Μινεσότα (Video)

Η βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, ψεκάστηκε με άγνωστη ουσία από έναν άνδρα στο δημαρχείο στη Μινεάπολη χθες.

Η Ομάρ, η οποία δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης του δημαρχείου ότι επέζησε από τον πόλεμο και ότι σίγουρα θα επιβιώσει από τον εκφοβισμό και «οτιδήποτε νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν να μου πετάξουν επειδή είμαι έτσι φτιαγμένη». Η βουλευτής μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας που διέφυγε από τον εμφύλιο πόλεμο της Σομαλίας.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση στην Ομάρ ταυτοποιήθηκε ως ο 55χρονος Άντονι Τζ. Καζμιερτσάκ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να «αποκλιμακώσει» τις εντάσεις στη Μινεσότα.

NEW — Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall — and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 January 28, 2026

Ο Τραμπ όχι μόνο δεν καταδίκασε το περιστατικό, αλλά είπε πως «Πιθανότατα η ίδια ψέκασε τον εαυτό της», ενώ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ABC αν είδε το βίντεο της επίθεσης με ψεκασμό στην Ιλχάν Ομάρ, είπε: «Όχι, δεν τη σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι απατεώνισσα. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι αυτό. Πιθανότατα ψέκασε τον εαυτό της, γνωρίζοντάς την».

🚨RACIST FUCK: Trump melts down about immigrants who want to “blow up our shopping centers”and Rep. Ilhan Omar: “She comes from a country that’s a disaster,” “they’re good at one thing, pirates,” and “Boom, boom, boom.”



This is racist bullshit meant to dehumanize and incite. pic.twitter.com/P027eln4bV January 27, 2026

Ερωτηθείς ξανά αν είχε δει το βίντεο, ο Τραμπ είπε: «Δεν το έχω δει. Όχι, όχι. Ελπίζω να μην χρειαστεί να μπω στον κόπο».

Αργά χθες το βράδυ και νωρίς το πρωί, βουλευτές και από τα δύο κόμματα βγήκαν για να καταδικάσουν την επίθεση εναντίον της Ιλχάν Ομάρ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημαρχείου της στη Μινεάπολη.

