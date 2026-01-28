search
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 16:44

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Drone πέταξε πάνω από τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία (Video)

roumania-dromos

Εικόνες από τον αυτοκινητόδρομο Drumul Național 6 (DN6) στη Ρουμανία, όπου την Τρίτη, 27/1, έλαβε χώρα το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ, κατέγραψε drone που πέταξε πάνω από την περιοχή, λίγο μετά το τραγικό συμβάν. 

Στο σχετικό clip καταγράφονται συνεργεία που έχουν σπεύσει στο σημείο και προσπαθούν να απομακρύνουν από το οδόστρωμα τα συντρίμμια από το τροχαίο, που, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη ακτίνα. 

Περισσότερα από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο

Ο DN6 είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara.

Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» («δρόμος του θανάτου»), με ρουμανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν σημειωθεί περισσότερα από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.

Όπως καταγράφεται στο σχετικό βίντεο, ο αυτοκινητόδρομος στερείται στηθαίων και σήμανσης μεταξύ των δύο ρευμάτων.

