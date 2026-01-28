search
28.01.2026 14:56

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

28.01.2026 14:56
trump-air-force

Τη «διπλωματία των κανονιοφόρων» επαναφέρει στην καθημερινή πολιτική πρακτική ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί το Ιράν με νέα χτυπήματα, «αν δεν έλθει στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln που πλησιάζει στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, γράφει για μια «μεγάλη αρμάδα που κατευθύνεται στο Ιράν» και προειδοποιεί την ηγεσία της Τεχεράνης ότι «ο χρόνος τελειώνει» και ότι πρέπει «ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ».

Αναλυτικά, ο Τραμπ στην ανάρτησή του γράφει: «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln. Όπως και στη Βενεζουέλα, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί.

Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά επείγον! Όπως είπα στο Ιράν και παλιότερα, KAΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η “Επιχείρηση Midnight Hammer”, μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει με νέα πλήγματα στο Ιράν από την ώρα που η χώρα συνταράσσεται από διαδηλώσεις, αρχικά για τη λειψυδρία και την ακρίβεια και στη συνέχεια συνολικά εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με ακραία βία, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα.

google_news_icon

lazaeridis – xristidis 998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Λαζαρίδη-Χρηστίδη για Ίμια: «Οδηγήσατε τους 3 ήρωες αξιωματικούς στο θάνατο» – «Να ανακαλέσει το “γκριζάρισμα”»

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη η διαρροή προπανίου στη Βιολάντα, πώς έγινε η φονική έκρηξη – Οι ανακοινώσεις της πυροσβεστικής για την τραγωδία

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την «εξαφάνιση» της Επιθεώρησης Εργασίας: 4 επιθεωρητές για 6.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

ippokrateio_2401_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του τριών μηνών βρέφους

paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σοκ με το νεκρό βρέφος 7 ημερών – «Το ταΐσαμε στις 3 και στις 6 το βρήκαμε νεκρό»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

