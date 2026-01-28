search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 18:35

Η ΕΕ αφού στράφηκε ολοκληρωτικά στο αμερικανικό LNG ανησυχεί τώρα για την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ

28.01.2026 18:35
LNG SHIP

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τις αγορές της σε ρωσικό φυσικό αέριο με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αρχίζει να ανησυχεί για αυτή τη νέα εξάρτηση από τις ΗΠΑ και πρέπει να εξετάσει τη διαφοροποίηση των προμηθειών της, δήλωσε σήμερα Ευρωπαίος αξιωματούχος.

“Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία, την οποία συμμερίζομαι, που συνδέεται με τον κίνδυνο να αντικατασταθεί μια εξάρτηση από μια άλλη“, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

“Οι γεωπολιτικές αναταράξεις ως συνέπεια της κρίσης στη Γροιλανδία χρησίμευσαν ως σήμα συναγερμού”, πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης ωθούν την ΕΕ να βρει άλλες χώρες στον κόσμο που είναι σε θέση να της παράσχουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, ώστε να μπορεί να διαφοροποιήσει τις προμήθειές της. Η ΕΕ συζητά συγκεκριμένα με τον Καναδά, το Κατάρ και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε.

Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν την οργή της Ουάσινγκτον, καθώς η ΕΕ έχει δεσμευτεί ρητά να ενισχύσει τις αγορές αμερικανικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα τελωνειακά δικαιώματα που επιτεύχθηκε πέρυσι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει μια δέσμευση της ΕΕ να εισάγει φυσικό αέριο, πετρέλαιο και πυρηνικά καύσιμα έως το 2028 ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το γ’ τρίμηνο, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 60% των ευρωπαϊκών εισαγωγών του LNG, έναντι 24% στις αρχές του 2021.

Η ΕΕ είχε στραφεί πράγματι δυναμικά προς τους Αμερικανούς προμηθευτές τα τελευταία χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο, καθώς αποφάσισε να απεξαρτηθεί σταδιακά από το ρωσικό φυσικό αέριο ώστε να μην συμβάλλει πλέον στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση με υγρή ουσία δέχτηκε βουλευτής των Δημοκρατικών στη Μινεσότα (Video)

Για «πακέτα με ναρκωτικά» μέσα στο μοιραίο βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο ρουμανικά ΜΜΕ 

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Drone πέταξε πάνω από τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-pano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:08
olympiakos-pano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

1 / 3