Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση από τον Β’ ΠΠ – Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

Ο αριθμός των Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου θα μπορούσε να φτάσει τα 2 εκατομμύρια μέχρι την άνοιξη, σύμφωνα με μελέτη, καθώς η εισβολή της Μόσχας δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Μια έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η Ρωσία έχει υποστεί περίπου 1,2 εκατομμύρια απώλειες, συμπεριλαμβανομένων έως και 325.000 θανάτων, ενώ σχεδόν 600.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια πλήρη στοιχεία για τις απώλειες, αντιμετωπίζοντας την κλίμακα των απωλειών ως ένα καλά φυλαγμένο κρατικό μυστικό.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη την έκθεση του CSIS ως «μη αξιόπιστη», επιμένοντας ότι μόνο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε την εξουσία να δημοσιεύσει στοιχεία για τους Ρώσους απώλειες.

Οι εκτιμήσεις του CSIS βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με δυτικούς και ουκρανούς αξιωματούχους και σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona και τη Ρωσική Υπηρεσία του BBC.

Με βάση οποιαδήποτε ιστορική σύγκριση, οι απώλειες είναι τεράστιες. Το thinktank σημείωσε ότι οι ρωσικοί θάνατοι στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία ήταν «πάνω από 17 φορές μεγαλύτεροι από τις σοβιετικές απώλειες στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, 11 φορές υψηλότεροι από ό,τι κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου πολέμου της Ρωσίας στην Τσετσενία και πάνω από πέντε φορές μεγαλύτεροι από όλους τους ρωσικούς και σοβιετικούς πολέμους μαζί από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο».

Οι ρωσικές απώλειες εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις ουκρανικές απώλειες κατά περίπου 2,5:1 ή 2:1, αναφέρει η έκθεση. Ωστόσο, τα στοιχεία σκιαγραφούν επίσης μια ζοφερή εικόνα για την Ουκρανία, της οποίας ο πληθυσμός είναι πολύ μικρότερος και η ικανότητά της να απορροφήσει παρατεταμένες απώλειες και να κινητοποιήσει στρατεύματα είναι πολύ πιο περιορισμένη.

Η Μόσχα έχει στραφεί σε γενναιόδωρες αμοιβές και σε ένα διευρυνόμενο πακέτο παροχών για τους νεοσύλλεκτους για να αναπληρώσει τις τάξεις της. Οι περιφερειακές αρχές προσφέρουν μπόνους κατάταξης που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Το Κρεμλίνο έχει επίσης στρατολογήσει χιλιάδες άνδρες από την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Η Ουκρανία δυσκολεύεται να κινητοποιήσει αρκετά στρατεύματα για να αναπληρώσει τις εξαντλημένες μονάδες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιστέκεται στις εκκλήσεις για μείωση του ορίου ηλικίας επιστράτευσης κάτω των 25 ετών, μια κίνηση που θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ουκρανία.

Παρά την κλίμακα των απωλειών και από τις δύο πλευρές, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παρέμειναν οριακά. Το CSIS διαπίστωσε ότι από το 2024, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει με μέσο ρυθμό μόλις 15 έως 70 μέτρων την ημέρα κατά τη διάρκεια των πιο σημαντικών επιθέσεών τους, «πιο αργή από σχεδόν οποιαδήποτε μεγάλη επιθετική εκστρατεία στον σύγχρονο πόλεμο».

Ενώ η Μόσχα σημείωσε κάποια πρόοδο στα τέλη του περασμένου έτους στην ανατολική Ουκρανία και κοντά στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, η πρόοδος έκτοτε έχει επιβραδυνθεί σε σημείο συρρίκνωσης λόγω των χειμερινών συνθηκών και της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής ομάδας παρακολούθησης DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 152 τετραγωνικά χιλιόμετρα (58 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους μεταξύ 1ης και 25ης Ιανουαρίου, ο χαμηλότερος ρυθμός προέλασης από τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι το περασμένο Σαββατοκύριακο για τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες τους μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας, αλλά δεν υπήρξαν ενδείξεις κάποιας σημαντικής εξέλιξης, με το Κρεμλίνο να συνεχίζει να πιέζει για τις απαιτήσεις του σε ουκρανικό έδαφος.

