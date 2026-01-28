search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026 18:51

Κλιμακώνει ο Τραμπ: Απειλεί να στείλει στη Μινεσότα και τη συνοριοφυλακή

28.01.2026 18:51
Minnesota

Τρεις όρους έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον κυβερνήτη της Μινεσότα, προκειμένου να μην εμπλακεί στις επιχειρήσεις της ICE και η συνοριοφυλακή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Τραμπ απαιτεί: 1) να παραδώσουν οι τοπικές αρχές όλους τους εγκληματίες που είναι σε κράτηση και αναμένουν ακρόαση από τα δικαστήρια της πολιτείας, 2) να παραδώσουν όλους τους παράτυπους μετανάστες που επίσης κρατούνται σε τοπικές μονάδες 3) τη συμμετοχή των τοπικών αστυνομικών αρχών στις έρευνες και τις επιχειρήσεις της ICE.

«Εάν ο κυβερνήτης Βαλζ και ο δήμαρχος Φρέι εφαρμόσουν αυτά τα κοινά λογικά μέτρα συνεργασίας… η Συνοριοφυλακή δεν θα χρειαστεί να υποστηρίξει την ICE στη Μινεσότα», δήλωσε η Λέβιτ και πρόσθεσε «Η ICE και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να συνεργαστούν ειρηνικά, όπως κάνουν αποτελεσματικά σε τόσες άλλες πολιτείες. Ας αφήσουν τους αστυνομικούς να είναι αστυνομικοί».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ασκεί πίεση στο Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο για την απαγόρευση των πόλεων-καταφυγίων, όπου απαγορεύεται στις αρχές επιβολής του νόμου να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ο Βαλζ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ. «Μίλησα νωρίτερα με τον Πρόεδρο. Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση και του εξήγησα ότι το προσωπικό του δεν έχει σωστή εικόνα για τη Μινεσότα», έγραψε.

