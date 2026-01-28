Ετοιμάζονται οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν; Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων και οι πιθανοί στόχοι

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς που διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Έκτοτε, υπήρξε μια αργή, σταθερή και σημαντική συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Αμερική, η οποία είναι ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο, έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν. Η επιχείρηση «Midnight Hammer» του περασμένου Ιουνίου είχε ως στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Αυτό περιελάμβανε περισσότερα από 100 αεροσκάφη, με τα stealth αεριωθούμενα B2 να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ρίξουν τις βόμβες ακριβείας με κατευθυνόμενες βόμβες «bunker-bunker».

Το ερώτημα τώρα είναι: Ετοιμάζονται οι ΗΠΑ να χτυπήσουν ξανά το Ιράν;

Η τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι μπορεί να το κάνει, προειδοποιώντας το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια «τεράστια Αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν και – όπως στη Βενεζουέλα όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο – είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

Κάλεσε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά πρόσθεσε ότι ο χρόνος «τελειώνει».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη σημαντικό στρατιωτικό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, με έως και 50.000 στρατιωτικούς στην περιοχή.

Περίπου 10.000 από αυτούς έχουν βάση στην αεροπορική βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν επίσης βάσεις στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Μπαχρέιν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αναφορές πληροφοριών ανοιχτού κώδικα έχουν εντοπίσει δεκάδες επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που έφτασαν στην περιοχή.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Κυριακή από την αεροπορική βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ – τη μεγαλύτερη αμερικανική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή – δείχνουν μια σειρά από νέες κατασκευές που εμφανίζονται σε μια τοποθεσία στην περιφέρεια της βάσης.

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πυρηνικά συγκροτήματα πέρυσι, η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους στο αλ-Ουντέιντ. Τώρα, φαίνεται να εγκαθίστανται εκεί νέες αντιαεροπορικές άμυνες, ανέφεραν ειδικοί στους οποίους παρουσιάστηκαν οι δορυφορικές εικόνες.

Το Πεντάγωνο δεν παρέχει λεπτομερή κατάλογο αυτών των κινήσεων. Ωστόσο, το BBC Verify μπόρεσε να παρακολουθήσει την άφιξη μαχητικών αεροσκαφών F-15, ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων και μεταγωγικών αεροσκαφών.

Κατασκοπευτικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να επιχειρούν κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο στον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar24.

Πιστεύεται ότι ορισμένα από αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφεραν πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η Αμερική λαμβάνει μέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τους συμμάχους της στον Κόλπο από πιθανά αντίποινα, εάν ο Πρόεδρος Τραμπ διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Η Βρετανία, επίσης, έχει στείλει μια μοίρα αεροσκαφών Typhoon στην περιοχή «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας».

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διεξάγει μια σημαντική άσκηση στην περιοχή, την Επιχείρηση Agile Spartan, «για να καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

Ο Στέφαν Γουάτκινς, ο οποίος παρακολουθεί πλοία και μοιράζεται τα ευρήματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησε πρόσφατα την άφιξη ορισμένων αμερικανικών αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και «κατασκοπείας» που ήταν εμφανή κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Midnight Hammer – συμπεριλαμβανομένων των RC-135, των E-11A BACN και E-3G Sentry. Λέει ότι αυτό «μπορεί να υποδηλώνει» ότι οι επιθέσεις «έρχονται νωρίτερα παρά αργότερα».

Εξίσου σημαντική είναι η άφιξη μιας ομάδας κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού όταν έλαβε εντολή να γυρίσει πίσω και να κατευθυνθεί προς τον Κόλπο. Ενώ το αεροπλανοφόρο δεν έχει μεταδώσει δημόσια την τοποθεσία του για περισσότερο από μία εβδομάδα, τη Δευτέρα ένα αεροσκάφος Osprey εθεάθη στο FlightRadar24 να προσγειώνεται στο Ομάν, αφού έφυγε από μια υπεράκτια τοποθεσία στον Κόλπο. Αυτό υποδηλώνει ότι το Lincoln θα μπορούσε να επιχειρεί κάπου κοντά στο Ομάν.

Μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, με μια αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών.

Στο USS Abraham Lincoln, αυτό περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα stealth αεροσκάφη F35, ικανά να αποφεύγουν τα εχθρικά ραντάρ. Η ομάδα κρούσης περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά φορτωμένα με πυραύλους κρουζ Tomahawk και συνήθως συνοδεύεται από ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο βάλλει με το ίδιο όπλο.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Τραμπ: «Έχουμε έναν μεγάλο στολίσκο που πλέει στην περιοχή και θα δούμε τι θα συμβεί».

Πιθανοί στόχοι

Ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο RUSI, λέει ότι με την τρέχουσα στρατιωτική τους θέση στην περιοχή, οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα μπορούσαν να πάνε σχεδόν οπουδήποτε στο Ιράν και να χτυπήσουν σχεδόν οτιδήποτε, εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις» – κάτι που πιθανότατα θα απαιτούσε βομβαρδιστικά B2.

Τι μπορεί όμως να στοχεύσουν οι ΗΠΑ, αν ο Πρόεδρος Τραμπ δώσει την εντολή;

Ο Σάβιλ, ο οποίος εργάστηκε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την πολιτική απέναντι στο Ιράν, λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από επιλογές.

Το πρώτο θα μπορούσε να είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, «όπως η απειλή βαλλιστικών πυραύλων ή οι παράκτιες πυραυλικές του συστοιχίες». Τουλάχιστον, αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει το καθεστώς να αντιδράσει, κάτι που απειλεί να κάνει.

Το Ιράν εξακολουθεί να έχει σημαντικά αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας. Αυτό κάνει ορισμένους από τους συμμάχους της Αμερικής στον Κόλπο νευρικούς. Αρκετοί έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στοχοποιηθεί το ίδιο το καθεστώς.

Ο Σάβιλ λέει ότι «θα μπορούσαν να επιτεθούν στα κέντρα της στρατιωτικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και ίσως των πολιτοφυλακών που καταστέλλουν τους διαδηλωτές».

Η προσπάθεια «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας του Ιράν, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη και επικίνδυνη.

Το Ισραήλ στόχευσε ανώτερους Ιρανούς κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του πέρυσι. Αυτό περιελάμβανε την παρακολούθηση σωματοφυλάκων για να εντοπίσει τις τοποθεσίες τους. Αλλά το Ιράν είναι πιθανό να έχει έκτοτε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και να έχει διαλυθεί.

«Μπορεί να γινόμαστε μάρτυρες των τελικών θανάτων αυτού του τρέχοντος καθεστώτος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια για να εξελιχθεί», προσθέτει ο Σάβιλ.

Ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, έχει καταστήσει σαφές στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια μακροχρόνια και παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι στρατιωτικές του παρεμβάσεις μέχρι στιγμής ήταν σύντομες, αιχμηρές και περιορισμένες.

Δεν έχει επίσης αποκλείσει μια διπλωματική λύση που θα απαιτούσε από το Ιράν να συμφωνήσει να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον Σάβιλ, ο Τραμπ πρέπει τώρα να «ζυγίσει την επιθυμία να θεωρηθεί αποφασιστικός με τις πιθανότητες να επιτύχει πραγματικά ένα αποφασιστικό αντίκτυπο».

