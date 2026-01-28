Fed: Aμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%-3,75%

Aμετάβλητα στο εύρος του 3,50%-3,75% διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις πέρυσι, ενώ η τράπεζα δεν θεωρεί πλέον ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξάνονται.

Η απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα ελήφθη με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά, με τους διοικητές Μίραν και Γουόλερ να διαφωνούν, τασσόμενοι υπέρ μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. O Mίραν ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο Γουόλερ είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της FOMC, η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος.

Η Fed αναγνωρίζει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της οικονομίας παραμένει αυξημένη, παρά το γεγονός ότι προχώρησε σε αναβάθμιση της εκτίμησής της για την οικονομική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι η οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται με «σταθερό» ρυθμό.

Ακόμη, η Fed υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στους κινδύνους και από τις δύο πλευρές της διπλής της εντολής, που αφορούν τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη δήλωσή της για τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής.

Οι δασμοί είναι ένας άλλος ακανθώδης παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι υπάρχοντες δασμοί αυξάνουν το κόστος και ότι η αβεβαιότητα γύρω από πιθανές νέες επιβαρύνσεις περιπλέκει τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις, σύμφωνα με τη «Μπεζ Βίβλο» της Fed.

«Οι δασμοί, αν και όχι τόσο πληθωριστικοί όσο πίστευε κάποτε η κοινή γνώμη, εξακολουθούν να αποτελούν απειλή», επεσήμανε ο Μίλτον Ερζάτι, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Vested.

Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια έρχεται σε μια κομβική στιγμή στη 112ετή ιστορία της κεντρικής τράπεζας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει υπόθεση με σημαντικές επιπτώσεις για την ανεξαρτησία της. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αντέδρασε νωρίτερα μέσα στον μήνα στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed, με βαριές δηλώσεις.

