ΙΟΒΕ: Κρούει καμπανάκι για διεθνή θύελλα και αμφισβητεί την ετοιμότητα της ελληνικής οικονομίας

Σοβαρές προειδοποιήσεις για τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις απηύθυνε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, κατά την παρουσίαση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος για το 2025, επισημαίνοντας ότι το παγκόσμιο περιβάλλον εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης αστάθειας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η Ελλάδα είναι επαρκώς προετοιμασμένη να ανταποκριθεί.

Στην τοποθέτησή του, έγινε αναφορά σε μια σειρά διεθνών γεγονότων που, όπως σημειώθηκε, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ρευστό σκηνικό. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι εντάσεις στις σχέσεις μεγάλων δυνάμεων, αλλά και οι πολιτικές ανακατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δημιουργούν –σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΟΒΕ– ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται να κινούνται ανοδικά, χωρίς να ενσωματώνουν εμφανώς τους γεωπολιτικούς κινδύνους, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση της Ευρώπης, η οποία περιγράφηκε ως περιορισμένης επιρροής στις διεθνείς εξελίξεις, παρά το οικονομικό της μέγεθος. Η αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίας στρατηγικής και ουσιαστικής παρέμβασης στο διεθνές πεδίο καταγράφεται ως παράγοντας που αυξάνει την αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές οικονομίες συνολικά.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τονίστηκε ότι η χώρα εμφανίζεται σήμερα ως σχετικά σταθερή σε σύγκριση με το διεθνές περιβάλλον, έχοντας ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι πρόκειται για μία μικρή οικονομία, ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ανάγκη προετοιμασίας και πρόληψης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η σημασία αξιοποίησης της τρέχουσας περιόδου σχετικής οικονομικής σταθερότητας για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Όπως σημειώθηκε, η έγκαιρη ενίσχυση θεσμών, παραγωγικών δομών και επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα θωράκισης της οικονομίας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν προβληματισμοί για τον δημόσιο διάλογο στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος –σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΟΒΕ– δεν επικεντρώνεται επαρκώς στα μείζονα οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Την ίδια στιγμή, το Χρηματιστήριο εμφανίζεται να κινείται ανοδικά, χωρίς να αποτυπώνει εμφανώς πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ το εκλογικό χρονοδιάγραμμα των επόμενων μηνών προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας.

Τέλος, έγινε αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις πρόσφατες κινήσεις στην περιοχή του Αιγαίου, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, συνθέτουν ένα περιβάλλον που απαιτεί αυξημένη προσοχή και στρατηγική εγρήγορση. Συνολικά, η παρέμβαση του ΙΟΒΕ ανέδειξε την ανάγκη συστηματικής προετοιμασίας σε μια περίοδο όπου, όπως τονίστηκε, οι εξελίξεις διεθνώς είναι απρόβλεπτες και τα περιθώρια εφησυχασμού περιορισμένα.

