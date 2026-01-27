Χρυσός πάνω από 5.000 δολάρια: όταν ο φόβος γίνεται τιμή και η επόμενη μέρα μυρίζει μπαρούτι

Το ρεκόρ του χρυσού πάνω από τα 5.000 δολάρια δεν είναι απλώς ακόμη ένα ορόσημο σε ένα χρηματιστηριακό γράφημα. Είναι ένδειξη ότι η αγορά τιμολογεί φόβο και αβεβαιότητα – και μάλιστα αβεβαιότητα που δεν περιορίζεται σε έναν μόνο παράγοντα. Το ράλι δεν αφορά μόνο τους κατόχους ράβδων. Λειτουργεί σαν ψήφος δυσπιστίας προς τον τρόπο που κινείται ο κόσμος: αγορές που νευριάζουν εύκολα, κυβερνήσεις που δοκιμάζουν όρια, μέτωπα που δεν κλείνουν αλλά μετακινούνται και επιστρέφουν.

Ο χρυσός παραδοσιακά ανεβαίνει όταν οι επενδυτές αναζητούν «ασφαλές καταφύγιο». Όταν δηλαδή το ρίσκο μοιάζει να έχει απλωθεί παντού: γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτικά. Σε τέτοιες συνθήκες, τα περιουσιακά στοιχεία που στηρίζονται σε εμπιστοσύνη – μετοχές, εταιρικά ομόλογα, ακόμη και νομίσματα – μοιάζουν πιο ευάλωτα. Ο χρυσός, αντίθετα, είναι το κλασικό καταφύγιο επειδή δεν εξαρτάται από την αξιοπιστία ενός εκδότη και δεν κουβαλά «αντισυμβαλλόμενο» κίνδυνο.

Η γεωπολιτική είναι ο βασικός πολλαπλασιαστής. Η Μέση Ανατολή παραμένει διαρκής πηγή νευρικότητας, με το Ιράν να βρίσκεται σταθερά στο κάδρο των σεναρίων κλιμάκωσης. Κάθε ένταση που αγγίζει τις θαλάσσιες οδούς, την ενέργεια ή τις ισορροπίες ασφαλείας αρκεί για να αυξήσει το ασφάλιστρο κινδύνου σε όλο το σύστημα. Σε τέτοια περιβάλλοντα, οι επενδυτές πληρώνουν για «σιγουριά», ακόμη κι αν αυτή η σιγουριά σημαίνει ένα μέταλλο που δεν δίνει τόκο.

Στο ίδιο κάδρο μπαίνει και ο πολιτικός παράγοντας, ειδικά όταν συνδέεται με απρόβλεπτες επιλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί – για τις αγορές – μεταβλητή αβεβαιότητας κυρίως λόγω της πιθανότητας πιο επιθετικών κινήσεων σε εμπορικά μέτωπα, δασμών ή ανατροπών στις διεθνείς ισορροπίες. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί πολιτικά. Είναι ότι η αγορά αντιδρά στην αβεβαιότητα, επειδή η αβεβαιότητα δυσκολεύει την αποτίμηση κινδύνου και την πρόβλεψη ταμειακών ροών. Όταν οι «κανόνες του παιχνιδιού» μοιάζουν έτοιμοι να αλλάξουν, τα ασφαλή καταφύγια αποκτούν προτεραιότητα.

Πέρα από την πολιτική και τη γεωπολιτική, υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο: επιτόκια και δολάριο. Ο χρυσός ευνοείται όταν μειώνεται η «ελκυστικότητα» των επιτοκιακών αποδόσεων ή όταν οι προσδοκίες γέρνουν προς μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Ευνοείται επίσης όταν το δολάριο δεν κινείται με δύναμη, καθώς τιμολογείται σε δολάρια και γίνεται σχετικά φθηνότερος για όσους αγοράζουν με άλλα νομίσματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου ο χρυσός συγκεντρώνει ροές όχι μόνο από φόβο, αλλά και από καθαρή στρατηγική διαφοροποίησης.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι αυτό που μένει πίσω από το νούμερο: η αίσθηση ότι οι κίνδυνοι δεν είναι στιγμιαίοι. Όταν ένα asset-καταφύγιο ανεβαίνει τόσο, η αγορά ουσιαστικά λέει ότι δεν εμπιστεύεται πως η ένταση θα εκτονωθεί εύκολα ή ότι οι πολιτικές αποφάσεις θα είναι προβλέψιμες. Και αυτό είναι το πραγματικό «μήνυμα» του ράλι: ο χρυσός δεν ανεβαίνει επειδή όλα πάνε καλά, αλλά επειδή πολλοί θέλουν να είναι καλυμμένοι αν κάτι πάει στραβά.

