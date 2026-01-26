Τέλος στα «τυφλά» επιδόματα: Η νέα εποχή του Εθνικού Μητρώου Παροχών

Μια ριζική ανατροπή στον τρόπο που το κράτος ελέγχει και διανέμει τις κοινωνικές παροχές φέρνει η πλήρης ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων εντός του 2026.

Η νέα αυτή ψηφιακή βάση δεδομένων, που υλοποιείται από την ΑΑΔΕ, στοχεύει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό των «πονηρών» δικαιούχων και τη δικαιότερη αναδιανομή των πόρων προς όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο «Ψηφιακός Φάκελος» κάθε δικαιούχου

Για πρώτη φορά, το κράτος θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το σύνολο των ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει μια προσωπική ψηφιακή καρτέλα, στην οποία θα καταγράφονται αυτόματα:

Όλα τα επιδόματα (παιδιού, στέγασης, θέρμανσης, αναπηρίας κ.λπ.).

Οι φορείς προέλευσης (ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, Υπουργεία).

Το ακριβές ύψος και η ημερομηνία καταβολής των ποσών.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Το «κλειδί» της μεταρρύθμισης βρίσκεται στη διαλειτουργικότητα. Το Μητρώο θα «συνομιλεί» απευθείας με τα συστήματα του Taxisnet, του ΕΦΚΑ και του Μητρώου Πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος των κριτηρίων δεν θα γίνεται πλέον αποσπασματικά ή με καθυστέρηση μηνών, αλλά με αυτόματες διασταυρώσεις που θα αφορούν:

Το πραγματικό εισόδημα: Άμεση σύνδεση με τις τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις. Την ακίνητη περιουσία: Διασταύρωση με τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ. Την οικογενειακή κατάσταση: Έλεγχος για προστατευόμενα μέλη και αλληλεπικαλύψεις παροχών.

Οι αλλαγές για χιλιάδες πολίτες

Η λειτουργία του Μητρώου αναμένεται να φέρει «ξεσκαρτάρισμα» στις λίστες των δικαιούχων. Στόχος είναι να σταματήσει το φαινόμενο της λήψης πολλαπλών επιδομάτων από άτομα που, μέσω απόκρυψης εισοδημάτων, εμφανίζονται ως «ευάλωτα», ενώ διαθέτουν σημαντική περιουσία ή υψηλά αδήλωτα εισοδήματα.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση υπόσχεται ταχύτερη απονομή των παροχών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ο ΟΠΕΚΑ δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει αλληλογραφία από τον ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει ότι ο αιτών δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη· η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη με ένα «κλικ».

Το χρονοδιάγραμμα

Μετά την πιλοτική εφαρμογή που ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα, η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος τοποθετείται εντός του καλοκαιριού του 2026. Μέχρι τότε, όλοι οι φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να έχουν εντάξει τις παροχές τους στο Μητρώο, δημιουργώντας έναν ενιαίο χάρτη της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα στεγαστικό, δημόσιοι υπάλληλοι και ενέργεια

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»