ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 09:34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

26.01.2026 08:45

Συντάξεις 2026: Τα 5 Μέτρα Ενίσχυσης και το Αγκάθι των Ιστορικών Απωλειών

26.01.2026 08:45
syntaxiouxoi

Μετά από μια δεκαετία διαδοχικών περικοπών, το 2026 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου το σύνολο των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων αναμένεται να κάποιες αυξήσεις στην τσέπη του. Βεβαια παρά το θετικό πρόσημο των νέων ρυθμίσεων, οι συνταξιουχικές ενώσεις υπογραμμίζουν ότι οι σωρευτικές απώλειες από το 2010 αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οπως και να έχει το νέο πακέτο παρεμβάσεων στοχεύει στην αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης μέσω πέντε βασικών αξόνων:

  1. Οριζόντια Αύξηση 2,4%: Η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη φέρνει μηνιαία κέρδη που ξεκινούν από 12€ για τις χαμηλές συντάξεις και φτάνουν έως και τα 72€ για τις υψηλότερες αποδοχές.
  2. Τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ: Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αλλάζει κλίμακες. Το όριο απαλλαγής αυξάνεται στα 1.471€ (από 1.434€), διασφαλίζοντας ότι η ετήσια αύξηση της σύνταξης δεν θα «φαγωθεί» από τη μετάβαση σε υψηλότερο συντελεστή κράτησης.
  3. Μόνιμο «Μπόνους » 250€: Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, καθιερώνεται ως μόνιμο μέτρο για περίπου 1,4 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει την αύξησή του έως και τα 350€ για το τρέχον έτος.
  4. Σταδιακή Κατάργηση Προσωπικής Διαφοράς: Περίπου 670.000 συνταξιούχοι που έως τώρα έβλεπαν μόνο λογιστικές αυξήσεις, λαμβάνουν φέτος το 50% της αύξησης απευθείας στην τσέπη τους, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της διαφοράς έως το 2027.
  5. Ελαφρύνσεις στις Επικουρικές: Προωθείται η μείωση των κρατήσεων υπέρ υγείας και η αναπροσαρμογή των εισφορών στις επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 300€, περιορίζοντας τις «ψηλές» κρατήσεις που μείωναν το καθαρό ποσό.

Ποιοι Κερδίζουν και Πόσα

Οι πλέον κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι με αποδοχές μεταξύ 1.400€ και 1.500€, οι οποίοι ωφελούνται διπλά: από την οριζόντια αύξηση και από τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Το συνολικό ετήσιο όφελος για αυτή την κατηγορία μπορεί να φτάσει έως και τα 600€. Αντίστοιχα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι (κάτω των 700€) βλέπουν ενίσχυση που, μαζί με το έκτακτο επίδομα, ισοδυναμεί με μια επιπλέον «μισή» σύνταξη ετησίως.

Η Σκιά των 130 Δισ. Ευρώ

Παρά τις ενισχύσεις, όμως οι ιστορικές απώλειες δεν ανακτώνται σε καμία περίπτωση . Οι μνημονιακοί νόμοι και η κατάργηση των Δώρων έχουν στερήσει από το εισόδημα των συνταξιούχων πάνω από 130 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία. Ακόμη και με τις τρέχουσες αυξήσεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα υπολείπεται σημαντικά των προ κρίσης επιπέδων, ειδικά αν συνυπολογιστεί το κόστος ζωής και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

