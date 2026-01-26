Συντάξεις 2026: Τα 5 Μέτρα Ενίσχυσης και το Αγκάθι των Ιστορικών Απωλειών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά από μια δεκαετία διαδοχικών περικοπών, το 2026 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου το σύνολο των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων αναμένεται να κάποιες αυξήσεις στην τσέπη του. Βεβαια παρά το θετικό πρόσημο των νέων ρυθμίσεων, οι συνταξιουχικές ενώσεις υπογραμμίζουν ότι οι σωρευτικές απώλειες από το 2010 αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οπως και να έχει το νέο πακέτο παρεμβάσεων στοχεύει στην αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης μέσω πέντε βασικών αξόνων:
Οι πλέον κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι με αποδοχές μεταξύ 1.400€ και 1.500€, οι οποίοι ωφελούνται διπλά: από την οριζόντια αύξηση και από τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Το συνολικό ετήσιο όφελος για αυτή την κατηγορία μπορεί να φτάσει έως και τα 600€. Αντίστοιχα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι (κάτω των 700€) βλέπουν ενίσχυση που, μαζί με το έκτακτο επίδομα, ισοδυναμεί με μια επιπλέον «μισή» σύνταξη ετησίως.
Παρά τις ενισχύσεις, όμως οι ιστορικές απώλειες δεν ανακτώνται σε καμία περίπτωση . Οι μνημονιακοί νόμοι και η κατάργηση των Δώρων έχουν στερήσει από το εισόδημα των συνταξιούχων πάνω από 130 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία. Ακόμη και με τις τρέχουσες αυξήσεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα υπολείπεται σημαντικά των προ κρίσης επιπέδων, ειδικά αν συνυπολογιστεί το κόστος ζωής και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
