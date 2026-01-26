e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ώρα ταμείου για 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ο χάρτης πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (30/1)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές από σήμερα (26/1) μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συγκεκριμένα, θα κατατεθεί το χρηματικό ποσό 2.471.173.399,20 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.312.406 δικαιούχων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
