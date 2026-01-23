Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Την Τρίτη (27/1) πάνε στα ΑΤΜ οι πρώτοι δικαιούχοι – Το τελικό πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αντίστροφα μετρούν οι δικαιούχοι για την πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες θα πραγματοποηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.
Πιο αναλυτικά, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, όπως προβλέπεται, σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.
Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ως εξής:
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
