ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Την Τρίτη (27/1) πάνε στα ΑΤΜ οι πρώτοι δικαιούχοι – Το τελικό πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ (video)

trapeza

Αντίστροφα μετρούν οι δικαιούχοι για την πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες θα πραγματοποηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Πιο αναλυτικά, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, όπως προβλέπεται, σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ως εξής:

  • Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.
  • Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

