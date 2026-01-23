Γάμοι, βαφτίσια, πάρτι, στο myDATA η ΑΑΔΕ ανοίγει ψηφιακό πελατολόγιο με διασταυρώσεις και πρόστιμα

Μετά το Πάσχα η ΑΑΔΕ επεκτείνει την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων, από χώρους δεξιώσεων, αίθουσες και κτήματα έως επιχειρήσεις catering. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο κλάδων που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή, αξιοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και διασταυρώσεις με τα παραστατικά που διαβιβάζονται στο myDATA.

Στην πράξη, το μέτρο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταχωρίζουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στοιχεία για κάθε πελάτη, τόσο πριν όσο και μετά την παροχή υπηρεσίας. Οι καταχωρίσεις θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να γίνεται άμεση αντιπαραβολή με αποδείξεις και τιμολόγια. Το σκεπτικό είναι πως, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί παρουσία πελάτη ή παροχή υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο σύστημα, ενεργοποιείται διαδικασία προστίμων και ενδεχομένως αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Η επέκταση στο πεδίο των εκδηλώσεων έρχεται μετά την εφαρμογή του ίδιου εργαλείου στον κλάδο αυτοκινήτου, όπου από τον περασμένο Ιούλιο συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων τηρούν υποχρεωτικά Ψηφιακό Πελατολόγιο. Σε αυτές τις δραστηριότητες, η καταγραφή γίνεται καθημερινά μέσω κινητού ή tablet για τα οχήματα που εισέρχονται στον χώρο, ενώ κατά την παράδοση εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα, στοιχείο που δείχνει την κατεύθυνση της διοίκησης για αυστηρή συμμόρφωση.

Στην αγορά των εκδηλώσεων, ωστόσο, η εφαρμογή προϋποθέτει σαφείς ορισμούς για το τι και πότε καταχωρίζεται: αφορά την κράτηση χώρου, το συνολικό πακέτο, τους επιμέρους προμηθευτές ή κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Η διοίκηση στοχεύει σε «κλείδωμα» της αλυσίδας, αλλά οι επιχειρήσεις ζητούν λειτουργικότητα, ώστε οι καταχωρίσεις να μην μετατραπούν σε πρόσθετο διοικητικό βάρος, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Το κρίσιμο σημείο είναι η ποιότητα των δεδομένων: ένα σύστημα που τροφοδοτείται με ελλιπείς ή ανομοιόμορφες καταχωρίσεις μπορεί να οδηγεί σε λανθασμένες αποκλίσεις και περιττές στοχεύσεις ελέγχων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε απλοποίηση διαδικασιών για όσους τηρούν το Ψηφιακό Πελατολόγιο, καταργώντας την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών και εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από 1η Ιουλίου 2025 και αφορά συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα, κίνηση που επιχειρεί να ισορροπήσει την αυξημένη ψηφιακή παρακολούθηση με μείωση γραφειοκρατίας.

Το στοίχημα της επέκτασης μετά το Πάσχα θα κριθεί στην εφαρμογή: στο αν οι τεχνικές υποδομές αντέξουν την ένταση της σεζόν, στο αν οι επιχειρήσεις εκπαιδευτούν εγκαίρως και στο αν οι έλεγχοι βασιστούν σε τεκμηριωμένες αποκλίσεις. Για την ΑΑΔΕ, το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί εργαλείο στόχευσης· για την αγορά, το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί ότι ο έλεγχος γίνεται με κανόνες, χωρίς να «τιμωρεί» λάθη διαδικασίας και χωρίς να αφήνει γκρίζες ζώνες που τελικά θα επιβαρύνουν τους συνεπείς.

