Νέο πακέτο με φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ 2026 – Μεσαία τάξη, στεγαστικό, δημογραφικό

Με το βλέμμα στραμμένο στον Σεπτέμβριο και την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη προετοιμάζει το έδαφος για ένα νέο κύμα φορολογικών ελαφρύνσεων.

Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για το 2026 εστιάζει στην «επιστροφή του δημοσιονομικού πλεονάσματος στην κοινωνία», με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό.

Η «Ακτινογραφία» των Αναμενόμενων Μέτρων

Το νέο πακέτο, το οποίο αναμένεται να εξειδικευτεί στη ΔΕΘ, φαίνεται πως θα κινηθεί σε τρεις κεντρικούς άξονες:

1.Εισοδηματικές Ενισχύσεις και Κλίμακες:

Μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περαιτέρω «κούρεμα» στους συντελεστές για τα μεσαία εισοδήματα (κυρίως στο κλιμάκιο €20.000–€40.000). Στόχος είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει από τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών, ώστε η «καθαρή» αύξηση στην τσέπη του πολίτη να μην απορροφάται από τον φόρο.

2.Στεγαστική Πολιτική και Ακίνητα:

Η ΔΕΘ 2026 αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Σπίτι μου», αλλά και για νέες φορολογικές απαλλαγές σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα σε μακροχρόνια μίσθωση. Στο τραπέζι βρίσκεται η πλήρης κατάργηση του φόρου σε μικρούς οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων καθώς επίσης και η επέκταση του μέτρου για μείωση του ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες που έχουν προχωρήσει σε ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα εξετάζεται :

Η κατάργηση του ορίου των €500.000, ώστε το 20% να ισχύει για όλους τους ιδιοκτήτες ανεξαρτήτως αξίας ακινήτου.

Η σύνδεση της έκπτωσης με υποχρεωτικότητα ασφάλισης για συγκεκριμένες ζώνες υψηλού κινδύνου (π.χ. κοντά σε δάση ή σε πλημμυρικές ζώνες), προσφέροντας ως αντάλλαγμα ακόμα μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση.

3.Κίνητρα για Νέους και Οικογένειες:

Ο Πιερρακάκης έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της φορολογίας με το δημογραφικό. Αναμένονται ανακοινώσεις για την περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου ορίου για οικογένειες με παιδιά, καθώς και τη διατήρηση των μηδενικών συντελεστών για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών, μέτρο που ήδη αποδίδει καρπούς στην αγορά εργασίας.

Δημοσιονομικός Χώρος και Ψηφιοποίηση

Το «κλειδί» για το εύρος των παροχών παραμένει η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής και του ψηφιακού πελατολογίου μέσα στο 2026 έχει δημιουργήσει έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, που εκτιμάται κοντά στο €1 δισ. Αυτά τα υπερέσοδα είναι που επιτρέπουν στο οικονομικό επιτελείο να μιλά για «μόνιμες ελαφρύνσεις».

«Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και η ελληνική οικονομία είναι πλέον έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε συνολικά ως Ευρωπαίοι

Ακρίβεια: Παγιώνεται πάνω από το 2% μέχρι και το 2028 – Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Έρευνα Rass: Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια – Πάνω από 70% λέει ότι έχει επιδεινωθεί η αγοραστική του δύναμη