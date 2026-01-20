Πιερρακάκης: Η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε συνολικά ως Ευρωπαίοι

Στις πρώτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του στο Eurogroup και στο Ecofin, στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στην πιθανότητα μείωσης φόρων το προσεχές διάστημα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τις γεωπολιτικές προκλήσεις, και ιδιαίτερα τη Γροιλανδία, με τον ίδιο να τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται «ενότητα, συντονισμό και ταχύτητα» απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις οικονομικές τους επιπτώσεις.

Παράλληλα, σημείωσε πως η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή απάντηση στις εξελίξεις «πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών».

«Για εμάς η Γροιλανδία αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος, από τη μία, όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Αμυντικές δαπάνες

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει συνολικά να κάνουμε και ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία. Στην Ελλάδα είχαμε πάντα υψηλότερα επίπεδα τέτοιων επενδύσεων λόγω της φύσης των στρατηγικών μας προκλήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα εργαλεία τα τελευταία χρόνια, από το εργαλείο SAFE των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι αντίστοιχα εργαλεία, όπως η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από πολλές χώρες συνολικότερα στην Ευρώπη».

«Πέρα από αυτό που πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, κοινές προμήθειες γιατί πέρα από την επένδυση στην άμυνα αμιγώς εγώ θα σας πω υπάρχουν και πολλαπλασιαστές στην οικονομία και ευρύτερες θετικές επιδράσεις, εφόσον αυτό γίνει στρατηγικά, οργανωμένα, συντονισμένα. Είναι κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικό, καθότι μιλάμε για ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας συνολικότερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε», πρόσθεσε.

Το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων

Ακόμη ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων, με τον ίδιο να σημειώνει αρχικά ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση.

«Ξεκινάμε από όσα έχουμε κάνει ήδη και αυτή τη στιγμή ήδη εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Είναι το πρόγραμμα της ΔΕΘ που μας πέρασε και που οι πολίτες τώρα βλέπουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων, η οποία μεταφράζεται για ιδιωτικούς υπαλλήλους, για δημοσίους υπαλλήλους, για ελεύθερους επαγγελματίες σε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος βλέπουν αυτή τη μείωση ως μια αύξηση στα χρήματα που μπαίνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς τους και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε με κάποιους κανόνες, με δημογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια για παράδειγμα ή με βάση την ηλικία σου για τους νεότερους. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό εφαρμόζεται τώρα κάθε φορά», τόνισε.

«Προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει έναν στόχο να μειώσουμε ολοένα και περισσότερους φόρους. Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς αυτή είναι η πυξίδα, αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αν θέλετε και ως το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από κει και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες. Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά. Από εκεί και πέρα, ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι κινούμενος στα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο, οι όποιες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα σε σχέση με αυτά ανακοινώνονται τη στιγμή που αν θέλετε έχουν αποτυπωθεί. Να το πω πάρα πολύ απλά η λέξη “να” είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη “θα”. Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Και εγώ προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα. Μένουμε σε στρατηγική κατεύθυνση και θα ξέρουμε στη ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: Παγιώνεται πάνω από το 2% μέχρι και το 2028 – Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα για το 2027 – έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις για τα ακίνητα του 2025

«Παγωμένες» για 6η χρονιά οι επικουρικές – Το σχέδιο για fast track απονομές