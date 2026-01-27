search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 12:21
27.01.2026 10:41

Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: Πόσο πέφτουν οι δασμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα – Πού κερδίζει η Ελλάδα

27.01.2026 10:41
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που συνήφθη με την Ινδία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας «ζώνης ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν σήμερα ιστορία. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών, δημιουργώντας μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων πολιτών, προς όφελος και των δύο πλευρών», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο X.

Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια αδιεξόδων στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Νέου Δελχί, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, επιδιώκοντας να απαντήσουν τόσο στην πολιτική επιβολής δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσο και στις μαζικές εξαγωγές κινεζικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία προβλέπει σημαντική μείωση των ινδικών δασμών σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εισαγωγών, με έμφαση στα οχήματα, το κρασί και τα ζυμαρικά.

Ειδικότερα, οι δασμοί στα οχήματα θα μειωθούν από 110% σε 10%, στο κρασί από 150% σε 20%, ενώ στα ζυμαρικά και τη σοκολάτα –που σήμερα επιβαρύνονται με δασμούς 50%– θα καταργηθούν πλήρως. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση των δασμών θα ανέλθει σε περίπου 4 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικά, οι δασμοί στον ευρωπαϊκό οίνο θα μειωθούν από 150% σε 75% με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και σταδιακά στο 20%, ενώ στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν μέσα σε πέντε χρόνια, από 45% σήμερα. Παράλληλα, τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως το ψωμί και τα γλυκά, θα δουν μειώσεις δασμών που φτάνουν έως και το 50%.

Οι ευαίσθητοι τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας προστατεύονται πλήρως, καθώς προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη εξαιρούνται από τη συμφωνία απελευθέρωσης.

Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον οίνο, τα σκληρά οινοπνευματώδη, το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια – προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους Έλληνες παραγωγούς, δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα ακτινιδίου παγκοσμίως.

Αναλυτικά οι μειώσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα σε βάθος 5ετιας

  • Οίνος: Από 150% ως και 20-30%
  • Αποστάγματα: Από 150% ως και 40%
  • Μπύρα: Από 110% ως και 50%
  • Ελαιόλαδο: Από 45% ως και 0%
  • Ακτινίδια και αχλάδια: Από 33% ως και 10%
  • Χυμοί και μη αλκοολούχα μπύρα: Από 55% ως και 0%
  • Μπισκότα, Ζυμαρικά, ψωμιά: Από 50% ως και 0%
  • Κρέας προβάτου: Από 33% ως και 0% 
  • Λουκάνικα: Από 110% ως και 50%

