Η «ανάσα» για τον ιδιωτικό τομέα: Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί από τις αρχές του 2026

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βλέπουν ήδη τις πρώτες αλλαγές στις καθαρές αποδοχές τους, με το συνολικό δημοσιονομικό όφελος να αγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος, σε ό,τι αφορά πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και μισθολογικών αναπροσαρμογών.

Ειδικότερα:

Νέα φορολογική κλίμακα: Ποιοι κερδίζουν

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τα μεσαία εισοδήματα (από 10.000 € έως 40.000 €). Η νέα δομή της κλίμακας διαμορφώνεται ως εξής:

Για εισοδήματα από 10.000 € έως 20.000 € : Ο φόρος πέφτει στο 20% από το παλαιό 22%. Αυτό σημαίνει μια άμεση ελάφρυνση που αγγίζει τα 200 € ετησίως για όσους βρίσκονται στο «ταβάνι» αυτού του κλιμακίου.

: Ο φόρος πέφτει στο 20% από το παλαιό 22%. Αυτό σημαίνει μια άμεση ελάφρυνση που αγγίζει τα 200 € ετησίως για όσους βρίσκονται στο «ταβάνι» αυτού του κλιμακίου. Για το κλιμάκιο 20.000 € έως 30.000 €: Ο συντελεστής υποχωρεί στο 26% (από 28%). Εδώ η ελάφρυνση γίνεται ακόμα πιο αισθητή, ειδικά αν συνυπολογιστεί η μείωση του προηγούμενου κλιμακίου.

Ο συντελεστής υποχωρεί στο 26% (από 28%). Εδώ η ελάφρυνση γίνεται ακόμα πιο αισθητή, ειδικά αν συνυπολογιστεί η μείωση του προηγούμενου κλιμακίου. Για εισοδήματα 30.000 € έως 40.000 € : Η φορολογία διαμορφώνεται πλέον στο 34% αντί για 36%.

: Η φορολογία διαμορφώνεται πλέον στο 34% αντί για 36%. Για τις υψηλότερες αμοιβές (40.000 € έως 60.000 €): Εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, καθώς ο συντελεστής μειώνεται κατά 5 μονάδες, από το 44% στο 39%.

Αυξήσεις βάσει ηλικίας και προϋπηρεσίας

Πέρα από την κλίμακα ο μισθός ενισχύεται από τα εξής δεδομένα:

1. Η «Λευκή Επιταγή» των Νέων: Οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τις πρώτες 20.000 € των αποδοχών τους. Πρακτικά, ένας νέος που αμείβεται με 1.100 € μεικτά, θα δει το «καθαρό» του ποσό να αυξάνεται κατά περίπου 85 € τον μήνα μόνο από τη φορολογία.

2. Το bonus της ηλικίας 26-30: Για αυτή την κατηγορία, ο εισαγωγικός συντελεστής (μετά το αφορολόγητο) περιορίζεται στο 9% για το πρώτο κλιμάκιο, αντί για 20% που ισχύει για τους υπόλοιπους.

3. Η επίδραση του Κατώτατου Μισθού: Με την αναμενόμενη αύξηση στα 930 € (μεικτά) τον Απρίλιο του 2026, ένας ανειδίκευτος εργαζόμενος θα λαμβάνει περίπου 50 € περισσότερα κάθε μήνα σε σχέση με το 2025.

*Το «ξεπάγωμα» των τριετιών: Για κάθε τριετία προϋπηρεσίας (έως τρεις συνολικά), ο μισθός προσαυξάνεται κατά 10%. Έτσι, ένας υπάλληλος με 6 χρόνια προϋπηρεσίας θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται στα 1.116 € μεικτά (930 € βάση + 20% προσαύξηση).

Τι σημαίνει αυτό στην τσέπη;

Αν πάρουμε ένα παράδειγμα υπαλλήλου με μισθό 1.500 € μεικτά (περίπου 21.000 € ετησίως μαζί με δώρα), το συνολικό του κέρδος από τη μείωση του φόρου και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα ξεπεράσει τα 350 € ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε μια έμμεση αύξηση μισθού κατά περίπου 25 € τον μήνα.

*Παράλληλα, οι γονείς επωφελούνται από επιπλέον μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, στο κλιμάκιο 20.000 € – 30.000 €, ο συντελεστής πέφτει στο 24% για ένα παιδί και στο 22% για δύο παιδιά.

Ηλικιακά κίνητρα και νέοι εργαζόμενοι

Για πρώτη φορά εισάγονται κίνητρα για την ανάσχεση του “brain drain” και τη στήριξη της νεανικής απασχόλησης:

Έως 25 ετών: Ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 € μηδενίζεται. Ένας νέος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 980 € θα έχει ετήσιο όφελος που ισοδυναμεί με έναν επιπλέον μισθό.

26 έως 30 ετών: Ο συντελεστής για το κλιμάκιο 10.000 € – 20.000 € περιορίζεται στο 9%, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα.

Κατώτατος μισθός και τριετίες

Η άνοιξη του 2026 φέρνει τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

1. Απρίλιος 2026: Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 € στα 920 € – 930 € (μεικτά).

2. Προοπτική 2027: Ο τελικός στόχος παραμένει τα 950 €.

Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και τις τριετίες (επιδόματα προϋπηρεσίας) που έχουν «ξεπαγώσει». Ένας εργαζόμενος με μία τριετία και τον νέο κατώτατο θα λαμβάνει περίπου 1.023 € μεικτά, ενώ με τρεις τριετίες οι αποδοχές ξεπερνούν τα 1.200 €.

Συλλογικές συμβάσεις:

Με το νέο πλαίσιο, αναμένονται αυξήσεις που σε ορισμένους κλάδους (π.χ. τουρισμός, υπηρεσίες) μπορεί να φτάσουν έως και το 15-20% πάνω από τον κατώτατο μισθό, καθώς οι επιχειρήσεις πιέζονται να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα για να καλύψουν τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

