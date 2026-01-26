search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

26.01.2026 11:35

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 – Σχεδόν ένας στους τρεις «κλέβει» τον ΦΠΑ

26.01.2026 11:35
aade_2910_1920-1080_new

Υψηλή παραβατικότητα σε ποσοστό 34,2% αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, ανακοινώνοντας τα απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποίησε το 2025.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή, η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε το 2025 το πλέον εκτεταμένο, στοχευμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με την πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού της δυναμικού, η ΑΑΔΕ διενήργησε 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα:

Αττική: Πάνω από 18.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με έμφαση σε εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας.
Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα: Περισσότεροι από 11.500 έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών.
Κεντρική και Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου.
Πελοπόννησος: Περισσότεροι από 6.800 έλεγχοι, κυρίως σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.
Κρήτη: Πάνω από 7.300 επιτόπιοι έλεγχοι, με υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικούς εντοπισμούς παραβατικότητας.
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο-Ιόνια Νησιά: Περισσότεροι από 9.400 έλεγχοι σε νησιωτικές οικονομίες με έντονη εποχικότητα.
Ήπειρος, Μακεδονία-Θράκη: Πάνω από 7.200 έλεγχοι με στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων (tablets, σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive) και εκτεταμένων διασταυρώσεων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA, Appodixi, καταγγελίες πολιτών κ.ά., εξασφαλίζοντας ομοιογένεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Οι παραβάτες

19.473 παραβατικές επιχειρήσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 34,2%
430.930 παραβάσεις συνολικά
Καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ.

Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις:

296 επιχειρήσεις υπέστησαν χρηματικά πρόστιμα
680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες, σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμόρφωση ως προς τη διασύνδεση των POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές:

Διαπιστώθηκαν 584 παραβάσεις
Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.355.500 ευρώ.

1 / 3