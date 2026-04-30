Ημέρα πληρωμών είναι σήμερα, Πέμπτη (30/4), για τα επιδόματα Απριλίου του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά θα καταβληθούν 183.842.805 ευρώ σε 594.829 δικαιούχους.
Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης αλλά και τα αναπηρικά επιδόματα.
Σε αυτό το πακέτο πληρωμών δεν περιλαμβάνεται το επίδομα παιδιού Α21, για το οποίο η πλατφόρμα των αιτήσεων παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου.
Η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας σε ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ και την εκκαθάριση των αιτήσεων.
Να σημειωθεί ότι η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έχει αρχίσει από το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), μετά τις 17.00.
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
Διαβάστε επίσης:
Το πετρέλαιο «βράζει»: Συνεχίζεται το ράλι, με άνοδο πάνω από 15% για το Brent
Σε απόγνωση οι φορολογούμενοι: Νέα χρέη 2,13 το πρώτο δίμηνο του 2026, αποκλείονται από τις 72 δόσεις
Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
