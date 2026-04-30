Ημέρα πληρωμών είναι σήμερα, Πέμπτη (30/4), για τα επιδόματα Απριλίου του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά θα καταβληθούν 183.842.805 ευρώ σε 594.829 δικαιούχους.

Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης αλλά και τα αναπηρικά επιδόματα.

Σε αυτό το πακέτο πληρωμών δεν περιλαμβάνεται το επίδομα παιδιού Α21, για το οποίο η πλατφόρμα των αιτήσεων παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου.

Η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας σε ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ και την εκκαθάριση των αιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έχει αρχίσει από το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), μετά τις 17.00.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης: 171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ

Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

