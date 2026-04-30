ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 08:42
30.04.2026 07:56

OΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για 16 επιδόματα – Ποιοι παίρνουν χρήματα

Ημέρα πληρωμών είναι σήμερα, Πέμπτη (30/4), για τα επιδόματα Απριλίου του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά θα καταβληθούν 183.842.805 ευρώ σε 594.829 δικαιούχους.

Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης αλλά και τα αναπηρικά επιδόματα.

Σε αυτό το πακέτο πληρωμών δεν περιλαμβάνεται το επίδομα παιδιού Α21, για το οποίο η πλατφόρμα των αιτήσεων παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου.

Η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας σε ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ και την εκκαθάριση των αιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έχει αρχίσει από το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), μετά τις 17.00.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης:171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ
  • Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

