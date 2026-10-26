Μονή Σινά: Πόσο δικαιούται ο Πρωθυπουργός να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις;

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Η δήλωση του Πρωθυπουργού, για την συμφωνία της Μονής Σινά με το Αιγυπτιακό κράτος, είναι μάθημα για σεμινάριο επικοινωνίας με τίτλο: Πως, η διαχείριση μιας πληροφορίας, μπορεί να οδηγήσει στην διαστρέβλωσή της.

Στην πανηγυρική δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, για την συμφωνία μεταξύ του Αιγυπτιακού κράτους και του Ηγούμενου της Μονής Σινά, τονίζει ότι: Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Ηγούμενου της Μονής Σινά και του Αιγυπτιακού δημοσίου λύνει μια εκκρεμότητα 1500 χρόνων, που άφηνε έκθετη την ίδια την υπόσταση της μονής.

Η υποκρισία του Πρωθυπουργού στην δήλωση αυτή είναι απίστευτη, γιατί γνωρίζει καλά, ότι το πρόβλημα προέκυψε από το Αιγυπτιακό κράτος, με επικεφαλής τον στρατηγό Σίσι, που προσέφυγε στην Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, αμφισβητώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, και αυτό έγινε με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα.

Η συμφωνία, για την οποία πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθόλου τυχαία, για να ξέρουμε τι διασφαλίζει και πως.

Δηλαδή, αν κατοχυρώνει την κυριότητα των ακινήτων και των οικοπέδων στην Μονή ή αποδέχεται, με ελληνική συμφωνία, την απόφαση του Αιγυπτιακού δικαστηρίου, για Αιγυπτιακή ιδιοκτησία της Μονής και των άλλων κτισμάτων, και για την οποία η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα διαφωνούσε.

Εάν, με την συμφωνία διατηρείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής, είναι θετικό, όμως είναι πολύ επισφαλής, γιατί:

1. Η Αίγυπτος έχει ήδη ξεκινήσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, για τουρίστες από χώρες με χριστιανικά δόγματα, με επίκεντρο την Μονή Σινά. Δηλαδή, αν δεν λειτουργεί θρησκευτικά η Μονή Σινά, δεν υπάρχει το βασικό κίνητρο για τις τουριστικές επενδύσεις.

2. Από την στιγμή που θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι μπορούν να την τροποποιήσουν και, όλοι καταλαβαίνουμε, ποια είναι η ισχυρή πλευρά και προς ποια κατεύθυνση θα τροποποιηθεί.

Τέλος, μου κάνει εντύπωση ότι, ενώ ορθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης κρατούν στάση αναμονής μέχρι να δουν την συμφωνία, δεν ζητούν όμως, να μην υπογραφεί, πριν δημοσιευθεί.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, λίγη σημασία θα έχει η θέση τους.

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