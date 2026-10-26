Παύλος Μαρινάκης: Η κυβέρνηση συγκρούεται με τα οργανωμένα συμφέροντα χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος

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Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, αλλά και τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επιβολή της νομιμότητας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και στις διαβουλεύσεις Ελλάδας και Αιγύπτου για επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020.

Με αφορμή την αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής (Pizza Fan και Χωριάτικο), ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΑΑΔΕ αποδεικνύουν ότι «η εφαρμογή του νόμου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την ισχύ όσων παρανομούν. Διευκρίνισε, πάντως, ότι σε κάθε τέτοια υπόθεση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την ίδρυσή της η ΔΑΟΕ έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 πρόσωπα και έχουν αποδομηθεί 259 εγκληματικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυκλώματα παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων και λαθρεμπορίας τσιγάρων, καθώς και οργανώσεις που δρούσαν σε εφορίες, πολεοδομίες, φυλακές και τη δημοτική αστυνομία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε το 2024 και το 2025 περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ, καθώς και περισσότερους από 100.000 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις. Την τελευταία τριετία, όπως είπε, έχουν επιβληθεί περισσότερες από 2.600 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων για φορολογικές παραβάσεις, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ πρόσθετων εσόδων ετησίως προέρχεται από τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθετική παρέμβαση του Ιουνίου του 2026, βάσει της οποίας, σε σοβαρές υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής, οι εμπλεκόμενοι δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων για τον καταλογισμό φόρων ή προστίμων, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ή η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Επικαλούμενος τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ του 2023 ότι «η νομιμότητα παντού γίνεται όρος του νέου συμβολαίου μας», ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για σύγκρουση με οργανωμένα συμφέροντα και ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη σύγκρουση με παγιωμένες πρακτικές παρανομίας «χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος», χαρακτηρίζοντας τη νομιμότητα κεντρικό πολιτικό στοίχημα της δεύτερης κυβερνητικής τετραετίας.

Σινά: «Στέρεο νομικό θεμέλιο» μετά από 1.500 χρόνια

Για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συμφωνία της Μονής με το αιγυπτιακό Δημόσιο της παρέχει «στέρεο νομικό θεμέλιο», έπειτα από 1.500 χρόνια κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της παρέμενε αρρύθμιστο.

Όπως είπε, η συμφωνία, η οποία θα δημοσιευθεί μόλις ολοκληρωθεί, κατοχυρώνει στο διηνεκές τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων και διασφαλίζει τη συνέχιση της μοναστικής ζωής, με τη χορήγηση αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εργάστηκαν για την επίτευξη της συμφωνίας, ενώ αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος «ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας».

Νέες διαβουλεύσεις Ελλάδας – Αιγύπτου για την ΑΟΖ

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την πρωτοβουλία με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα «εν μέσω παράνομων και ανυπόστατων διεκδικήσεων από τους γείτονές μας», ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών και συμμαχιών.

Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ – Έκτακτοι έλεγχοι

Αναφερόμενος στις καταγγελίες που αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και διερευνάται.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των προβλεπόμενων κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΕΟΚ. Παράλληλα, ζήτησε έκτακτο δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026 από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο κ. Βρούτσης είχε, την ώρα της ενημέρωσης, συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι στόχος πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.

Όριο τα 15 έτη για τα social media από το 2027

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην υπερψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου που καθιερώνει ως ελάχιστο όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ηλικία των 15 ετών και αναθέτει στις πλατφόρμες την ευθύνη για αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που θεσπίζει σχετικούς κανόνες συμβατούς με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού και η προστασία των ανηλίκων από κινδύνους όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η νέα ρύθμιση συμπληρώνει το parco.gov.gr, το Kids Wallet και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Τουρισμός: 28,5 εκατ. αφίξεις και έσοδα 18,2 δισ. ευρώ

Στον τουρισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, οι αφίξεις επισκεπτών ξεπέρασαν τα 28,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η παράλληλη αύξηση αφίξεων και εσόδων επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

Καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιορδανία

Τέλος, η κυβέρνηση καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας. Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό της κυβέρνησης, τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

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