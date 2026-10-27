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27.10.2026 08:38

Σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

27.10.2026 08:38
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Κιλκίς, όπου θα επισκεφθεί έργα και παραγωγικές μονάδες της περιοχής, ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 11.15 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα. Στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής, στον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και στα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ).

Την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

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