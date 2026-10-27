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27.10.2026 09:56

Βασίλης Μπισμπίκης: «Έπαψα να ζητάω αποδοχή από τους άλλους και κάπως με έναν τρόπο την έδωσα εγώ στον εαυτό μου» (Video)

27.10.2026 09:56
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Τις σκέψεις του γύρω από την έννοια της αγάπης μοιράστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αναφερόμενος σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του κατά την οποία αναζητούσε έντονα την αποδοχή των γύρω του.

Σε συνέντευξή του στο vidcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο ηθοποιός εξήγησε τη διαδικασία μέσα από την οποία άρχισε σταδιακά να πιστεύει στις δυνάμεις του και να δίνει ο ίδιος, πρωτίστως, αγάπη στον εαυτό του.

«Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας, γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, πρέπει να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις. Σίγουρα υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, που έψαχνα την αγάπη με αγωνία, δηλαδή θες την αποδοχή των άλλων και κάπου δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως» ανέφερε, αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη βοήθεια που έλαβε από ειδικούς με τον ίδιο να σταματά σταδιακά να αναζητά επιβεβαίωση από τους άλλους και να αντιλαμβάνεται διαφορετικά την αγάπη.

«Μαζί με τη βοήθεια γιατρών και ψυχολόγων, με έναν τρόπο έσπασε αυτό σπυρί, βγήκε το πύον. Έφυγε αυτό της αποδοχής και έπαψα να ζητάω αποδοχή από τους άλλους και κάπως με έναν τρόπο την έδωσα εγώ στον εαυτό μου. Πίστεψα στον εαυτό μου και συνέχισα. Πια, συναισθάνομαι περισσότερο την αγάπη» τόνισε.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:32
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