Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει» λέει μετά τη δήλωσή της για το «μίνι» – Δημόσια μηνύματα στήριξης προς τη Μαρία Αντωνά (Videos)

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Στο δικαίωμα του να εκφράζεται κανείς ελεύθερα αναφέρθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη κατά την έναρξη της σημερινής της εκπομπής (27/10), επισημαίνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της θα συνεχίσουν να λένε την άποψή τους είτε αυτή αρέσει είτε όχι.

«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας…», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Αν και η παρουσιάστρια τόνισε ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό, η δήλωσή της αυτή έρχεται μια μόλις μέρα μετά τον σχολιασμό της ίδιας για την εκπομπή «MEGA Non Stop», περιγράφοντας τους παρουσιαστές, τους δυο με βάση το φύλο τους και την τρίτη με βάση το ρούχο της (!).

«Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, με τη λέξη «μίνι» να έχει επιλεγεί αντί του ονόματος της Μαρίας Αντωνά, της επαγγελματικής της ιδιότητας ή έστω του φύλου της…

Σφοδρές αντιδράσεις – Η απάντηση της Αντωνά

Η εν λόγω τοποθέτηση προκάλεσε -όπως ήταν λογικό- ποικίλες αντιδράσεις, με αμέτρητους χρήστες του διαδικτύου να ξεσπούν ενάντια στη Ζήνα Κουτσελίνη, κάνοντας λόγο για σεξισμό και υποτίμηση.

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε να δώσει την απάντησή της στη Ζήνα Κουτσελίνη μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, κατά την οποία αφενός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της και αφετέρου τόνισε ότι θα συνεχίσει να επιλέγει την πολλή δουλειά, την προσπάθεια και την αξιοπρέπεια.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμιά επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη» έγραψε σε story της, με πολλούς διάσημους και μη, να καταδικάζουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ελεωνόρα Μελέτη: «Καλύτερα “μίνι” σε φούστα παρά σε προσωπικότητα»

Μια εξ αυτών, η Ελεονώρα Μελέτη η οποία με μια αιχμηρή ανάρτησή της απαντά στη Ζήνα Κουτσελίνη και δηλώνει δημοσίως τη στήριξή της στη Μαρία Αντωνά.

«Καλύτερα “μίνι” σε φούστα παρά σε προσωπικότητα» έγραψε, κάνοντας μάλιστα tag τη Μαρία Αντωνά.

Τσιμτσιλή: «Άστοχο και άκομψο σχόλιo»

Την τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη σχολίασε, όμως και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάνοντας λόγο για «άστοχο και άσχημο σχόλιο», ενώ χαρακτήρισε «στοχευμένη» την απάντηση της Μαρίας Αντωνά.

«Ήταν στοχευμένη η απάντηση της Μαρίας. Γεγονός είναι ότι η Ζήνα, επειδή πέρα από το ρόλο της μπροστά στην κάμερα έχει υπηρετήσει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια πίσω από την κάμερα και έχει στήσει πάρα πολλές εκπομπές, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, έχοντάς την ως διευθύντρια για πολλά χρόνια και σε πολλά projects, ποτέ δεν είχε έναν πουριτανισμό με το ντύσιμο. Το αντίθετο. Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία. Αυτό δεν το συζητάμε και νομίζω δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Γιατί δεν είπε και ένα ωραίο κορίτσι με ένα μίνι. Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο, αλλά με τον τρόπο που θα εκφράσει το δίκιο του, την άποψή του, να το χάσει τελείως. Και το λέω, γιατί η Ζήνα φυσικά και είναι αυτή που είναι και έχει μια αυταπόδεικτη πορεία στα πράγματα με μια τεράστια καριέρα αλλά και αντίστοιχα και το Μαράκι είναι ένα νέο παιδί» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αντελίνα Βαρθακούρη σε Μαρία Αντωνά: «Προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα»

Τη στήριξή της στη Μαρία Αντωνά εξέφρασε δημοσίως και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την παρότρυνε να συνεχίσει να προχωρά με την αξιοπρέπεια που τη χαρακτηρίζει.

«Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε. Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου. Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου! Σ’ αγαπώ πολύ» έγραψε.

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