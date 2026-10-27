Netflix: Από συνδρομές πάει καλά, αλλά έχει θέμα με τον χρόνο θέασης/δέσμευσης

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Η ικανοποίηση στα ενδότερα του Netflix εξαρτάται από μια ευμετάβλητη ισορροπία παραγόντων. Η εταιρεία βλέπει να αυξάνονται οι συνδρομητές πακέτων με διαφημίσεις, περισσότερο από κάθε άλλη πλατφόρμα περιεχομένου διαρκούς ροής, αλλά βλέπει επίσης τον χρόνο θέασης να παραμένει στάσιμος.

Εξετάζοντας 12 βασικές παγκόσμιες αγορές, η Digital i, εταιρεία μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων για τα μέσα ροής σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμά ότι το 46,9% του συνόλου των συνδρομητών της Netflix τον Ιούνιο του 2026 χρησιμοποιούσε το πακέτο «Standard με διαφημίσεις», ενώ το 32,9% χρησιμοποιούσε το πακέτο «Standard» χωρίς διαφημίσεις και το 20,2% είχε το οικογενειακό πακέτο «Premium» χωρίς διαφημίσεις και με ανάλυση 4K.

Παρόλο που η νέα εκδοχή με διαφημίσεις έφερε πολλούς νέους συνδρομητές στο Netflix, αποδείχθηκε πως καθημερινά παρακολουθούν μόνο 84 λεπτά, χρόνος μικρότερος από τα δύο άλλα «πακέτα» της υπηρεσίας streaming.

Οι συνδρομητές του πακέτου «Standard» χωρίς διαφημίσεις της Netflix παρακολουθούν 93 λεπτά την ημέρα, ενώ οι πελάτες του πακέτου «Premium» παρακολουθούν πάνω από δύο ώρες την ημέρα, δηλαδή 124 λεπτά.

Το πακέτο «Standard με διαφημίσεις» έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό του στο σύνολο των λογαριασμών από το 2023, σύμφωνα με την Digital i. Τον Ιούλιο του 2023, αντιπροσώπευε το 24% του συνόλου της δραστηριότητας της Netflix.

Τα πακέτα «Premium» παρέχουν στους συνδρομητές πρόσβαση σε περισσότερες ταυτόχρονες ροές και προβολή σε 4K, κάτι που απευθύνεται στους καταναλωτές που παρακολουθούν περισσότερο περιεχόμενο και ζουν σε μεγαλύτερα νοικοκυριά.

Ωστόσο, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη μειωμένη τηλεθέαση περιεχομένου του Netflix, δηλαδή την παρακολούθηση των προγραμμάτων της πλατφόρμας, η οποία παρουσιάζει πτώση τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συνδρομητών Netflix στ πακέτο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις – 61,9% και 60% αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά, με 42,3%, 40,8% και 33,6% αντίστοιχα.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, με 28,4 εκατ. λογαριασμούς αυτού του τύπου «δίνουν» το 32% της συνολικής βάσης συνδρομητών του Netflix στις 12 αγορές που μετρήθηκαν.

Η στασιμότητα στο χρόνο παρακολούθησης έχει «ρίζες» κατά μια εκδοχή ερευνών (όπως της Luminate) στις καθυστερήσεις δύο ή και τριών ετών μeταξύ κύκλων επεισοδίων επιτυχημένων σειρών όπως για παράδειγμα οι «Stranger Things» και «Wednesday».

Αυτή η αδράνεια κοστίζει κατά τους αναλυτές, σε τηλεθέαση. Όταν μια σειρά αργεί υπερβολικά να επιστρέψει, το κοινό αποστασιοποιείται, με αποτέλεσμα οι επόμενες σεζόν να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση θέασης (έως και 50%-60%) σε σχέση με την πρεμιέρα τους.

Αιτία επίσης, σύμφωνα με άλλη ανάλυση, είναι πως η πλατφόρμα δυσκολεύεται να δημιουργήσει νέες, μεγάλης εμβέλειας επιτυχίες (mega-hits) που θα καθηλώσουν την ποπ κουλτούρα με τον τρόπο που το έκαναν παλαιότερες παραγωγές.

Καταλογίζονται «ευθύνες» στο μοντέλο «Binge-Watching».

Το μοντέλο κυκλοφορίας όλων των επεισοδίων μαζί, μειώνει τη διάρκεια της online συζήτησης και της οργανικής διαφήμισης.

Μια σειρά καταναλώνεται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και μετά «ξεχνιέται», σε αντίθεση με το εβδομαδιαίο μοντέλο των ανταγωνιστών που κρατά τους χρήστες δεσμευμένους για μήνες.

Ο ανταγωνισμός εννοείται είναι κρίσιμος παράγοντας, πόσω μάλλον όταν υπάρχουν πλατφόρμες δωρεαν ροής περιεχομένου- πρώτη και καλύτερη το YouTube οι οποίες, αναφέρει το Bloomberg, κερδίζουν διαρκώς έδαφος και αποσπούν σημαντικό μερίδιο από το χρόνο που οι χρήστες αφιέρωνα παλαιότερα στην τηλεόραση.

Μια άλλη παράμετρος που αναφέρεται είναι η επίπτωση της απαγόρευσης κοινής χρήσης κωδικών.

Το μέτρο ναι μεν αυτό αύξησε προσωρινά τον συνολικό αριθμό των συνδρομών, περιόρισε δε τον πραγματικό αριθμό των ενεργών ατόμων που χρησιμοποιούσαν καθημερινά την πλατφόρμα ανά λογαριασμό.

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