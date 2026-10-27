Google: Αυστηροποιεί τους κανόνες διαφήμισης της  υπέρ της προστασίας των ανηλίκων

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Η Google «ξαναγράφει» τους κανόνες για τις διαφημίσεις της, προχωρώντας σε αυστηροποίηση και μετονομασία τής πολιτικής της για την προστασία των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης με στόχο την ενίσχυση των μέτρων προστασίας, της σαφήνειας και της διαφάνειας, η μέχρι τώρα Πολιτική για τη «Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των Παιδιών» αποτελεί στο εξής αυτόνομη πολιτική του τεχνολογικού κολοσσού και διακρίνεται από τη νέα ονομασία «Ασφάλεια των Παιδιών».

Η συνολική πολιτική θα καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τύπους σχετικών κανόνων, οι οποίοι οργανώνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, διαμορφώνοντας έτσι ένα σαφές πλαίσιο κυρώσεων/ποινών.

Η μια κανονιστική κατεύθυνση κινείται στον άξονα της μηδενικής ανοχής. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί περιεχόμενο για την προώθηση ή τη διευκόλυνση ρητής βλάβης ή εκμετάλλευσης θα αντιμετωπίζει άμεση και μόνιμη αναστολή του λογαριασμού του, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Οι «Άλλες παραβιάσεις της Ασφάλειας των Παιδιών»- είναι ο άλλος άξονας- αφορούν περιεχόμενο που δεν είναι εγγενώς παράνομο ή κακόβουλο, αλλά παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο κατάχρησης ή αλλαγής σκοπού, όπως οι μη σεξουαλικές απεικονίσεις γυμνών παιδιών.

Για αυτές τις παραβιάσεις, η Google θα εκδίδει προειδοποίηση επτά ημερών πριν προβεί σε ενέργειες κατά του λογαριασμού, παρέχοντας ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τη διόρθωση του προβλήματος.

«Συνεχίζουμε να απαγορεύουμε αυστηρά περιεχόμενο που βλάπτει, εκμεταλλεύεται ή θέτει σε κίνδυνο άτομα κάτω των 18 ετών», δηλώνει η Google.

Η εφαρμογή της νέας πολιτικής αρχίζει στις 11 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Παρέχει στους διαφημιζόμενους λίγο περισσότερο από τρεις μήνες μεταξύ της δημοσίευσης και της εφαρμογής της πολιτικής, ώστε να εναρμονιστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.

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