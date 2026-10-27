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27.10.2026 10:15

Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από ανεμοστρόβιλο – Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες στην Κωνσταντινούπολη

27.10.2026 10:15
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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν το βράδυ και εντάθηκαν τις πρωινές ώρες μετέτρεψαν δρόμους σε λίμνες, προκαλώντας πλημμύρες και μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο η δυνατή βροχή προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες σε αρκετές περιοχές της πόλης και πλημμύρες, με οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και οχήματα να εγκλωβίζονται στα νερά.

Ανεμοστρόβιλος διέλυσε κοντέινερ με εργάτες – Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή Κεπέζ, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων εργατών και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το σημείο όπου βρίσκονταν δύο κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή εργαζομένων.

Η δύναμη των ανέμων ήταν τέτοια που τα κοντέινερ διαλύθηκαν, με αποτέλεσμα τέσσερις εργάτες να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κεπέζ της Αττάλειας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρές καταστροφές στα προσωρινά καταλύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της τραγωδίας ή την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Πλημμύρισε υπόγεια διάβαση στο Πεντίκ

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Πεντίκ.

Στη συνοικία Τσαμτσεσμέ, η υπόγεια διάβαση Καϊναρτζά γέμισε νερά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή Τούζλα, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και ορισμένα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στα συσσωρευμένα νερά.

Λόγω της συγκέντρωσης υδάτων, δύο λωρίδες του παραλιακού δρόμου στο Πεντίκ, με κατεύθυνση προς το Καρτάλ, έκλεισαν για την κυκλοφορία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Κυκλοφοριακό χάος στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους

Η βροχόπτωση προκάλεσε τεράστια μποτιλιαρίσματα στους βασικούς οδικούς άξονες της Κωνσταντινούπολης, τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή πλευρά.

Στον αυτοκινητόδρομο D-100, με κατεύθυνση προς την Αδριανούπολη, η συμφόρηση εκτείνεται από το Καρτάλ έως την είσοδο της σήραγγας της Ευρασίας.

Στο αντίθετο ρεύμα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Γκιόζτεπε έως το Καρτάλ, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στον αυτοκινητόδρομο TEM, στο τμήμα μεταξύ Σουλτανμπεϊλί και Τσαμλίτζα.

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στις γέφυρες που συνδέουν τις δύο πλευρές της πόλης. Στη Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την περιοχή Ουζουντσαΐρ, ενώ στη Γέφυρα Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ από το Κοζιαταγί.

Στο «κόκκινο» και η ευρωπαϊκή πλευρά

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων στον D-100, στις περιοχές Αβτζιλάρ, Γενίμποσνα, Τζεβιζλίμπαγκ, στη Γέφυρα του Κεράτιου Κόλπου, στο Οκμεϊντανί και στο Μετζιντιγιέκιοϊ.

Στον αυτοκινητόδρομο TEM, με κατεύθυνση προς την Άγκυρα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις περιοχές Ισπαρτάκουλε, Μπαχτσεσεχίρ, Χασντάλ και Σεϊραντεπέ.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Μπουγιούκντερε και στον δρόμο Μπασίν Εξπρές, ενώ συνωστισμός παρατηρείται και στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο 89% η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ασιατική πλευρά

Ενδεικτικά της δύσκολης κατάστασης είναι τα στοιχεία του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB).

Σύμφωνα με τον χάρτη κυκλοφορίας του δήμου, η συνολική συμφόρηση στους δρόμους της πόλης έφτασε το 80%.

Στην ασιατική πλευρά το ποσοστό άγγιξε το 89%, ενώ στην ευρωπαϊκή πλευρά καταγράφηκε στο 71%.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες, με τις μετακινήσεις στην Κωνσταντινούπολη να εξελίσσονται σε δοκιμασία από τις πρώτες πρωινές ώρες.

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