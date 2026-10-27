Ρίζος Ρίζος: Από την ισχύ στη ΓΕΝΟΠ στις offshore και τη σύλληψη για το «Χωριάτικο»

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Η σύλληψη του Ρίζου Ρίζου, πρώην οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, στην υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», επαναφέρει στη δημοσιότητα έναν άλλοτε ισχυρό συνδικαλιστικό παράγοντα, η διαδρομή του οποίου είχε συνδεθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές έρευνες και δικαστικές περιπέτειες.

Ο πρώην συνδικαλιστής περιλαμβάνεται στους 59 συλληφθέντες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ειδικότερα, ερευνάται εάν λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό τους έλεγχο. Πρόκειται για τον αποδιδόμενο ρόλο του στην υπό διερεύνηση υπόθεση, για την οποία δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση.

Ωστόσο, οι αναφορές σε φερόμενες επενδύσεις του σε αρτοποιεία είχαν εμφανιστεί ήδη από το 2014, πολύ πριν από τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση. Το παρελθόν του περιλαμβάνει επίσης την απομάκρυνσή του από τον Συνασπισμό και την καταδίκη του, το 2018, στην υπόθεση χρηματοδοτήσεων της ΓΕΝΟΠ από τη ΔΕΗ.

Η συνδικαλιστική ισχύς και οι καταγγελίες του 2011

Με πολιτική αφετηρία το ΚΚΕ και μεταγενέστερη ένταξη στον Συνασπισμό, ο Ρίζος απέκτησε πολυετή παρουσία στην ηγεσία της ΓΕΝΟΠ. Η επιρροή του στηριζόταν και στη δυνατότητά του να διαμορφώνει συμμαχίες πέρα από τα όρια της παράταξής του.

Ενδεικτικό της προσωπικής του δύναμης ήταν ότι, ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από τον Συνασπισμό, η παράταξη που συνδεόταν μαζί του εξασφάλισε δύο έδρες στη διοίκηση της ΓΕΝΟΠ στις εκλογές του 2012, έναντι μίας της επίσημης παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ενεργειακού Τύπου της εποχής, οι έδρες αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην επανεκλογή του Νίκου Φωτόπουλου στην προεδρία. Αλλά πρόκειται για μία παλαιά σχέση με τον Φωτόπουλο, που δεν είχε συνέχεια μετά από εκείνη την ταραγμένη περίοδο και αφορούσε ουσιαστικά μόνο μία πρόσκαιρη συνδικαλιστική συμπόρευση.

Η πρώτη μεγάλη δημόσια κρίση για τον ίδιο τον Ρίζο είχε εκδηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2011, όταν δημοσιογραφικές καταγγελίες τον εμφάνιζαν να αναπτύσσει παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, από εργολαβίες και εμπόριο έως ακίνητα. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την απομάκρυνσή του από τον Συνασπισμό και την ανακοίνωση προσωρινής αποχής από τα καθήκοντά του στη ΓΕΝΟΠ.

Στα τότε ρεπορτάζ περιλαμβάνονταν καταγγελίες για εταιρεία διαχείρισης συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας εργαζομένων, η οποία συνδεόταν με συγγενικό του πρόσωπο, καθώς και για συναλλαγές με ακίνητα. Ο ίδιος απέρριπτε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν οργανωμένη επίθεση εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης.

Στη δήλωσή του, στις 9 Φεβρουαρίου 2011, ανακοίνωνε ότι θα απείχε για ένα διάστημα από τα καθήκοντά του, αλλά θα συνέχιζε να προσφέρει βοήθεια στην Ομοσπονδία και να συμμετέχει στους αγώνες της. Οι συγκεκριμένες δημοσιογραφικές καταγγελίες δεν ταυτίζονται αυτομάτως με αποδεδειγμένα ποινικά αδικήματα.

Οι λογαριασμοί στην Κύπρο και η καταδίκη για τις χρηματοδοτήσεις

Στα τέλη του 2013, στο επίκεντρο βρέθηκαν λογαριασμοί στην Κύπρο και η υπεράκτια εταιρεία ARCELOR LTD. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της περιόδου, η έρευνα της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος είχε εντοπίσει περίπου 750.000 ευρώ σε δύο λογαριασμούς της εταιρείας, με την οποία συνδέονταν ο Ρίζος και συγγενικά του πρόσωπα.

Οι Αρχές εξέταζαν εάν τα χρήματα σχετίζονταν με την υπόθεση χρηματοδοτήσεων της ΓΕΝΟΠ από τη ΔΕΗ. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν αναφερθεί και δεσμεύσεις οικογενειακών ακινήτων. Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν το αντικείμενο της τότε διερεύνησης και δεν αποτελούν από μόνα τους τελεσίδικη δικαστική κρίση για την προέλευση κάθε ποσού.

Η ευρύτερη υπόθεση των συνδικαλιστικών δαπανών, γνωστή στη δημόσια συζήτηση και ως «ΓΕΝΟΠ Tours», οδηγήθηκε στο ακροατήριο έπειτα από εισαγγελική έρευνα που ακολούθησε πόρισμα του τότε Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή. Αφορούσε χρηματοδοτήσεις και δαπάνες για εκδηλώσεις, ταξίδια και άλλες δραστηριότητες.

Ταξίδια χωρίς αναγραφή του σκοπού και των συμμετεχόντων, πολυτελή δώρα χωρίς προσδιορισμό παραληπτών και έξοδα ακόμη και για στάθμευση συγγενικών προσώπων περιλαμβάνονταν στα ευρήματα που δημοσιοποιήθηκαν. Ενδεικτικά, για την τριετία 2008–2010, στο τότε ρεπορτάζ καταγράφονταν:

115.128 ευρώ για κινητοποιήσεις και περιοδείες.

για κινητοποιήσεις και περιοδείες. 100.978 ευρώ για δαπάνες του διοικητικού συμβουλίου.

για δαπάνες του διοικητικού συμβουλίου. 48.835 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες που αφορούσαν πάρκινγκ μελών της ΓΕΝΟΠ ή συγγενικών τους προσώπων.

για απρόβλεπτες δαπάνες που αφορούσαν πάρκινγκ μελών της ΓΕΝΟΠ ή συγγενικών τους προσώπων. 20.791 ευρώ για δημόσιες σχέσεις, κυρίως δώρα χωρίς αναγραφή των παραληπτών.

Στις 31 Μαΐου 2018, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε 51 από τους 58 κατηγορουμένους και έκρινε ενόχους επτά για απάτη, αφαιρώντας την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Στον Ρίζο Ρίζο επιβλήθηκε κάθειρξη πέντε ετών. Στην έφεσή του δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα και αποχώρησε ελεύθερος από το δικαστήριο. Η απόφαση αυτή καταγράφεται στα δικαστικά ρεπορτάζ της εποχής· δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις διαθέσιμες πηγές η μεταγενέστερη έκβαση της έφεσής του, ώστε η καταδίκη να παρουσιαστεί ως αμετάκλητη.

Το δημοσίευμα του 2014 για τα αρτοποιεία και η νέα έρευνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά σήμερα ένα ρεπορτάζ του Βασίλη Γ. Λαμπρόπουλου στο «Βήμα», στις 5 Ιανουαρίου 2014. Εκεί αναφερόταν ότι ο Ρίζος φερόταν να είχε αποκτήσει, μέσω και συγγενικού του προσώπου, μερίδια σε αρτοποιεία αλυσίδας, της οποίας ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές σε υποθέσεις σωματεμπορίας.

Το δημοσίευμα τοποθετούσε τη φερόμενη επένδυση στο 2013 και ανέφερε ότι οι δικαστικές Αρχές εξέταζαν τη διαδρομή των χρημάτων. Δεν αποτελούσε δικαστική απόδειξη συμμετοχής του Ρίζου σε σωματεμπορία, ούτε αρκεί για να συναχθεί συνεχής εμπλοκή του από τότε έως σήμερα.

Στη σημερινή υπόθεση, το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιες συγκεκριμένες πράξεις αποδίδονται στον πρώην συνδικαλιστή, ποια σχέση είχε με τις ελεγχόμενες εταιρείες και εάν συμμετείχε εν γνώσει του στον μηχανισμό που περιγράφουν οι Αρχές. Οι πληροφορίες για ρόλο συνδέσμου με φερόμενους «αχυρανθρώπους» βρίσκονται στον πυρήνα της έρευνας.

Η σύλληψή του ανοίγει έτσι ένα νέο δικαστικό κεφάλαιο για έναν άνθρωπο με μακρά συνδικαλιστική παρουσία και ήδη καταγεγραμμένες δικαστικές περιπέτειες. Οι παλαιότερες υποθέσεις έχουν τη δική τους διαδρομή· οι σημερινές κατηγορίες θα κριθούν βάσει των στοιχείων της νέας δικογραφίας, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει πλήρως.

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