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27.10.2026 10:23

«Έτσι έδωσα χρήματα στην Τσαρούχα, έπαιρνε 5000 για κάθε παιχνίδι» – Ο μάρτυρας Τσάπας περιγράφει ανατριχιαστικά το λάδωμα

27.10.2026 10:23
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Απογυμνώνεται μέρα με την ημέρα σε ζωντανή σύνδεση πανελληνίως το κύκλωμα που είχε στηθεί με τις στημένες διαιτησίες στους αγώνες μπάσκετ και την ανοχή ή και οργάνωση από την κορυφή της ΕΟΚ και ιδίως από τον στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου και πλέον προφυλακισμένο Γιώργο Μαυραγάνη.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας Βαγγέλης Τσάπας περιέγραψε στον Νίκο Ευαγγελάτο πώς αναγκάστηκε ο ίδιος να δώσει 5000 ευρώ στη Βάσω Τσαρούχα, αποκαλύπτοντας ότι η εκλεκτή του κ. Λιόλιου διαιτητής είχε… ταρίφα αυτό το ποσό για κάθε ματς, που θα έστηνε. Σημειωτέον ότι η Τσαρούχα είχε επί χρόνια γίνει το κόκκινο πανί για τα περίεργα και… “μονόπλευρα” σφυρίγματά της σε ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού.

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