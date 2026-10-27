Κρήτη: Φορτηγό πλοίο διέσωσε μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 43 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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