Ημαθία: Σπάνιο λευκό ζαρκάδι έσωσαν το Δασαρχείο, εθελοντές και κτηνίατρος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σπάνιου είδους λευκού ζαρκαδιού στην Ημαθία, όταν παρασύρθηκε πριν από περίπου 15 ημέρες από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ, ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το αρκάδι κάλεσε αμέσως το δασαρχείο Ημαθίας και αμέσως τα στελέχη του επικοινώνησαν με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης άγριας ζωής.

Το ζαρκάδι, που είναι περίπου 2-3 ετών μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο στην Πτολεμαΐδα με εμφανή συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ενώ «στην αρχή δεν έβλεπε καθόλου, έκανε κύκλους γύρω από τον εαυτό του».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ «επρόκειτο για ένα αλφικό (αλμπίνο) ζώο, κατάλευκο με ροζ μάτια και οπλές, που όμως κατάφερε να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί στο φυσικό του περιβάλλον».

«Το ζαρκάδι μεταφέρθηκε με τη βοήθεια των δασικών της Ημαθίας, κοντά στο σημείο που βρέθηκε, κι εκείνο χάθηκε μέσα στους ψηλούς θάμνους, συνεχίζοντας τη ζωή του σαν να μην του είχε συμβεί κάτι», καταλήγει η ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης

Ρίζος Ρίζος: Από την ισχύ στη ΓΕΝΟΠ στις offshore και τη σύλληψη για το «Χωριάτικο»

Ηλεκτρικός: Στο νοσοκομείο ο άνδρας που έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Κανονικά τα δρομολόγια

Λαύριο: Σκύλος «ξετρύπωσε» 18 κιλά κοκαΐνης, αξίας πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ – Χειροπέδες σε 43χρονο Βρετανό