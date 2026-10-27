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27.10.2026 11:40

Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια: Διακοπή κυκλοφορίας σε Μπενάκη και Καλλιδρομίου – Στο σημείο το ΤΕΕΜ

27.10.2026 11:40
teem_arxeio
φωτογραφία αρχείου

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Έλεγχος σε ύποπτο αντικείμενο πραγματοποιείται από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο οδούς του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού, καθώς και στην οδό Καλλιδρομίου, από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία τσάντα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αρθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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