search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 11:23

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα λόγω κακοκαιρίας

27.10.2026 11:23
parelasi_dodekanisa_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας , ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανέφερε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της κακοκαιρίας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη (27/10).

Διαβάστε επίσης:

Ημαθία: Σπάνιο λευκό ζαρκάδι έσωσαν το Δασαρχείο, εθελοντές και κτηνίατρος

Ρίζος Ρίζος: Από την ισχύ στη ΓΕΝΟΠ στις offshore και τη σύλληψη για το «Χωριάτικο»

Ηλεκτρικός: Στο νοσοκομείο ο άνδρας που έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Κανονικά τα δρομολόγια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

McLarenRacing
ADVERTORIAL

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

tourismos ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

chrisa-ropa-new
LIFESTYLE

Χρύσα Ρώπα: «Ο γιος μου είναι στη Γαλλία, δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό» (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Κόκκινη προειδοποίηση» για αύριο, σε τέσσερις περιοχές ακραία φαινόμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

karamanlis-pierakakis-8234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τετ α τετ Πιερρακάκη – Καραμανλή στη ΣΕΚΕ και οι πολιτικοί συμβολισμοί της Ξάνθης

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:28
the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

McLarenRacing
ADVERTORIAL

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

tourismos ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

1 / 3