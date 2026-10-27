Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα λόγω κακοκαιρίας

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Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας , ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όπως ανέφερε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω της κακοκαιρίας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη (27/10).
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