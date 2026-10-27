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27.10.2026 12:08

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Κόκκινη προειδοποίηση» για αύριο, σε τέσσερις περιοχές ακραία φαινόμενα

27.10.2026 12:08
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Κόκκινη προειδοποίηση απευθύνει η ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα επικαιροποιείται, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ειδικότερα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως και την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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