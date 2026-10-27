Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και πώς αξιολογείται; Νέο βιβλίο του Χάρη Νικολάου

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Κάθε οργανισμός είναι, πρώτα απ’ όλα, οι άνθρωποί του. Πώς επιλέγονται, πώς εκπαιδεύονται, πώς εξελίσσονται και πώς αξιολογούνται; Και, κυρίως, πώς μπορεί να ελεγχθεί αν όλα αυτά λειτουργούν πραγματικά καλά; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το πρώτο βιβλίο του Χάρη Νικολάου, που γράφτηκε μέσα από χρόνια δουλειάς στον εσωτερικό έλεγχο μεγάλων τραπεζών.

Το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και παρουσιάζει τις προσεγγίσεις που τη βοηθούν να γίνεται πιο αποτελεσματική. Εξετάζει τις βασικές δραστηριότητες του τομέα: τον σχεδιασμό ανθρωπίνου δυναμικού, την πρόσληψη και επιλογή, την αξιολόγηση απόδοσης, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, μαζί με άλλες που αναλύονται στις σελίδες του.

Για την αξιολόγηση παρουσιάζονται πέντε προσεγγίσεις: η ελεγκτική, η αναλυτική, η ποιοτική και ποσοτική, η εξισορροπημένη αξιολόγηση και η συγκριτική αξιολόγηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελεγκτική προσέγγιση και στον Σχεδιασμό Ελέγχου, το πρώτο βήμα της διεργασίας, όπου εντοπίζονται οι σημαντικοί κίνδυνοι, διαμορφώνεται το ελεγκτικό πλάνο και λαμβάνονται υπόψη τα κοινά προβλήματα και οι δείκτες ελέγχου.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης τους τύπους ελέγχου: συμμόρφωσης, δραστηριοτήτων, εργασιακής κουλτούρας, στρατηγικής και πολιτικών. Για τον έλεγχο δραστηριοτήτων δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως ο έλεγχος προσλήψεων, εκπαίδευσης και ανάπτυξης και αξιολόγησης απόδοσης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας πρακτικός οδηγός για κάθε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει τις πρακτικές του ανθρωπίνου δυναμικού του.

Στοιχεία έκδοσης

Τίτλος: Η διαχείριση ανθρώπινο δυναμικού και πώς αξιολογείται

Συγγραφέας: Χάρης Νικολάου

Σελίδες: 184

Εκδόσεις: Οσελότος

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Χάρης Νικολάου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960 και ζει στην Αθήνα από το 1975. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Wisconsin Milwaukee και Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Indianapolis των ΗΠΑ. Διετέλεσε ορκωτός ελεγκτής στην Ernst & Young και στην Coopers & Lybrand, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών, Υποδιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Alpha Bank και Σύμβουλος Διοίκησης στην Astra Bank, θυγατρική της Alpha Bank στην Ουκρανία.