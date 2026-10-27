Pizza Fan: Κινητοποίηση εργαζομένων έξω από το ΥΜΑΘ – Ζητούν να μην γίνουν απολύσεις και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα

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Σε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν σήμερα (27/10) το πρωί εργαζόμενοι της Pizza Fan.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους και να καταβληθούν κανονικά οι μισθοί τους, μετά τις αποκαλύψεις με την υπόθεση φοροδιαφυγής που έχουν οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση, να διασφαλιστεί η ασφαλιστική τους κάλυψη, καθώς και η τήρηση όλων των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (26/20), η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, δήλωσε ότι «το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση θα σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους, θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βεβαίως είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε όλη αυτή η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την Pizza Fan».

Προς το παρόν πάντως δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο συγκεκριμένο κυβερνητικό μέτρο για τους εργαζόμενους της Pizza Fan.

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