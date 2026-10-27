search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 11:40

Pizza Fan: Κινητοποίηση εργαζομένων έξω από το ΥΜΑΘ – Ζητούν να μην γίνουν απολύσεις και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα

27.10.2026 11:40
pizza_fan_ergazomenoi_new
Πηγή: protothema

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν σήμερα (27/10) το πρωί εργαζόμενοι της Pizza Fan.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους και να καταβληθούν κανονικά οι μισθοί τους, μετά τις αποκαλύψεις με την υπόθεση φοροδιαφυγής που έχουν οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση, να διασφαλιστεί η ασφαλιστική τους κάλυψη, καθώς και η τήρηση όλων των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (26/20), η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, δήλωσε ότι «το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση θα σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους, θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βεβαίως είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε όλη αυτή η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την Pizza Fan».

Προς το παρόν πάντως δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο συγκεκριμένο κυβερνητικό μέτρο για τους εργαζόμενους της Pizza Fan.

Διαβάστε επίσης:

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα λόγω κακοκαιρίας

Ημαθία: Σπάνιο λευκό ζαρκάδι έσωσαν το Δασαρχείο, εθελοντές και κτηνίατρος

Ρίζος Ρίζος: Από την ισχύ στη ΓΕΝΟΠ στις offshore και τη σύλληψη για το «Χωριάτικο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diki_tempi_2710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για προσκόμιση των εγγράφων της Κομισιόν προς την κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

McLarenRacing
ADVERTORIAL

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

karamanlis-pierakakis-8234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τετ α τετ Πιερρακάκη – Καραμανλή στη ΣΕΚΕ και οι πολιτικοί συμβολισμοί της Ξάνθης

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:34
diki_tempi_2710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για προσκόμιση των εγγράφων της Κομισιόν προς την κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

1 / 3