MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

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Η πρόκληση στο ριάλιτι «The biggest loser» το οποίο θα αρχίσει να μεταδίδεται σε καθημερινή βάση από την Δευτέρα (2/11) στις 12:00 από το MAK TV είναι υπέρβαροι διαγωνιζόμενοι να κοντραριστούν στην απώλεια κιλών.

Εκείνος που θα χάσει τα περισσότερα κιλά κερδίζει «το βάρος του σε χρυσάφι». Απλώς δεν αποσαφηνίζεται στο αμερικανικό σκεπτικό αν το χρηματικό έπαθλο αφορά στο βάρος που ο νικητής μέσα από διάφορες διαδικασίες/δοκιμασίες έχασε ή στο που ζυγίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Το «The biggest loser» περιγράφεται ως μια δυνατή ιστορία επιμονής, ανατροπών και αλλαγής, όπου η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι μόνο αυτή που δείχνει η ζυγαριά, αλλά εκείνη που κερδίζεται μέσα μας.

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους: να αλλάξουν το σώμα, τη νοοτροπία και το μέλλον τους. Χωρισμένοι σε ομάδες με διαφορετικά χρώματα και υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών, ακολουθούν εντατικά και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης και διατροφής, με τη συνεχή υποστήριξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Κάθε εβδομάδα δοκιμάζονται μέσα από απαιτητικές αθλητικές αναμετρήσεις, αλλά και ψυχολογικές προκλήσεις που δοκιμάζουν την αυτοπειθαρχία τους απέναντι στους καθημερινούς πειρασμούς.

Στην καθοριστική ζύγιση, οι παίκτες αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ενώ εκείνοι που σημειώνουν τη μικρότερη απώλεια βάρους κινδυνεύουν με αποχώρηση.

Την τελική απόφαση λαμβάνουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι, προσθέτοντας ένταση, στρατηγική και ανατροπές στο παιχνίδι.

Το στοιχείο του ανταγωνισμού ενισχύεται ακόμη περισσότερο με το δικαίωμα «Trainer Save», που επιτρέπει στους προπονητές να σώσουν έναν παίκτη της ομάδας τους από τον αποκλεισμό.

Ύστερα από ένα απαιτητικό ταξίδι 30 εβδομάδων ένας μόνο θα καταφέρει να αναδειχθεί «The Biggest Loser». Το κέρδος για τον νικητή που προβάλλεται πιο έντονα δεν είναι το οικονομικό σκέλος του προγράμματος, όσο η «νέα ζωή» που ανοίγεται μπροστά του.

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