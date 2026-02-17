search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026

ΜΑΚ TV: O όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ φέρνει στο θεματικό κανάλι το «Criminal Minds- Evolution»

17.02.2026 12:57
Αθόρυβη αλλά ελκυστική είναι η βραδινή- νυχτερινή ζώνη του θεματικού σταθμού ΜΑΚ TV στην οποία έχει δημιουργήσει συνήθεια τηλεθέασης με επιλεγμένες σειρές αμερικανικής μυθοπλασίας ιδίως σοφιστικέ αστυνομικές περιπέτειες.

Από την Κυριακή (22/2) και κάθε ημέρα- επτά ημέρες την εβδομάδα- στις 23.00 το ΜΑΚ TV  θα μεταδίδει τα επεισόδια του «Criminal Minds- Evolution», τη συναρπαστική συνέχεια της πολυβραβευμένης σειράς («Criminal Minds») που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στους νέους κύκλους της θρυλικής αστυνομικής σειράς μυστηρίου, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το εγκληματικό προφίλ, η Μονάδα Συμπεριφορικής Ανάλυσης (Behaviour Analysis Unit-BAU) του FBI καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση της ιστορίας της.

Έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο δολοφόνων, που γεννήθηκε μέσα στην απομόνωση της πανδημίας και εξελίχθηκε σε μία θανατηφόρα απειλή.

Καθώς τα εγκλήματα πολλαπλασιάζονται, η ελίτ των πρακτόρων του FBI βυθίζεται στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, όταν κατανοείς την ανθρώπινη φύση.

Στο σίκουελ των «Εγκληματικών μυαλών» η ένταση και η αγωνία είναι ένα επίπεδο πάνω και το αστυνομικό θρίλερ με ισχυρές δόσεις έντασης υπόσχεται να εξιτάρει και να εξαλείψει τυχόν συμπτώματα νύστας κατά την παρακολούθηση των επεισοδίων λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Επειδή το «Euvolution» στις ΗΠΑ μετατοπίστηκε από την παραδοσιακή τηλεόραση σε υπηρεσία streming (Paramount+) η σειρά έγινε πιο «σκοτεινή», με πιο σκληρή γλώσσα και σκηνές βίας εξαιρετικά αληθοφανείς και για τούτο κάπως σοκαριστικές.

