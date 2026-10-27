Ρόδος: Ανήλικη μεταφέρθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, τρεις συλλήψεις

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Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 18 και 44 ετών, καθώς και συγγενικού προσώπου ανήλικης, προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο, μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, καθώς έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 18χρονος αγόρασε φιάλη οινοπνευματώδους ποτού από κατάστημα ιδιοκτησίας του 44χρονου και την προμήθευσε στην ανήλικη.

Η ανήλικη, μετά την κατανάλωση του ποτού, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης, το οποίο συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας.

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