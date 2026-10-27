Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

Takeaways by to pontiki AI Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος καταγράφει ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού που ξεπερνά τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας.

Πολλοί έμπειροι εργαζόμενοι στον τουρισμό επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα για το εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αποδοχές σε άλλους προορισμούς.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό καταγγέλλει συστηματικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, εξαντλητικά ωράρια και καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων στον κλάδο.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες για την εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες, υπό καθεστώς εργασιακού εκφοβισμού και με αξιώσεις επιστροφής μέρους των αμοιβών τους.

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Έχουμε, λέει, τουριστικό θαύμα. Ρεκόρ αφίξεων, αεροδρόμια γεμάτα, ξενοδοχεία με πληρότητες που προκαλούν χαμόγελα, τουριστικές εισπράξεις δισεκατομμυρίων και κυβερνητικές δηλώσεις για μια Ελλάδα που γίνεται ολοένα και ισχυρότερος διεθνής προορισμός. Υπάρχει μόνο μια μικρή λεπτομέρεια. Οι εργαζόμενοι στον ελληνικό τουρισμό φεύγουν.

Και δεν φεύγουν μόνο για τη Γερμανία, την Ελβετία ή κάποια άλλη παραδοσιακή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εκπρόσωποί τους, αναζητούν καλύτερη τύχη ακόμη και στις Σεϋχέλλες και στο Μονακό, ενώ ενδιαφέρον καταγράφεται και για την Ισπανία. Περίπου 500 μάγειρες μόνο από το Ηράκλειο εκτιμάται ότι αναχώρησαν για εργασία στο εξωτερικό. Είναι κι αυτό μια μορφή εξαγωγικής δραστηριότητας, προφανώς.

Το παράδοξο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι οι κενές θέσεις στον ελληνικό τουρισμό εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 80.000.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα έχει δουλειές στον τουρισμό, έχει εργαζόμενους που γνωρίζουν τη δουλειά και έχει μια τουριστική βιομηχανία που κάθε χρόνο ανακοινώνει νέα ρεκόρ. Απλώς οι εργαζόμενοι προτιμούν να φύγουν. Ίσως λοιπόν το πρόβλημα να μην είναι η περίφημη «έλλειψη εργατικών χεριών». Ίσως να είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας με όρους που κάνουν κάποιον να θέλει να μείνει.

Οι καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό είναι αποκαλυπτικές: παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων, προβλήματα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια, ανασφάλιστη εργασία, ακόμη και επιβολή επταήμερης απασχόλησης. Και μετά αναρωτιόμαστε πού πήγαν οι μάγειρες. Στις Σεϋχέλλες πήγαν. Εκεί όπου, όπως φαίνεται, ανακάλυψαν ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους τουρίστες.

Και μετά φέρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες

Το καλύτερο, όμως, έρχεται στη συνέχεια. Την ώρα που Έλληνες εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο ή αναζητούν καλύτερους μισθούς και συνθήκες στο εξωτερικό, οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν τη λειτουργία γραφείων «εισαγωγής» εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Και υπάρχουν ακόμη σοβαρότερες καταγγελίες: ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνταν από μετακλητούς εργαζόμενους επιστροφές μέρους της αμοιβής τους, κυρίως από υπερωρίες και δώρα, υπό καθεστώς εργασιακού εκφοβισμού.

Εφόσον αυτές οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν θα μιλάμε απλώς για «στρεβλώσεις» μιας αγοράς εργασίας. Θα μιλάμε για ένα μοντέλο που επιδιώκει φθηνότερο και περισσότερο ευάλωτο εργατικό δυναμικό, την ώρα που το ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό εγκαταλείπει τη χώρα.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος του ελληνικού τουριστικού success story: Οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι φεύγουν από την Ελλάδα. Και για να καλύψουμε τις θέσεις που άδειασαν, φέρνουμε εργαζόμενους από φτωχότερες χώρες.

Άραγε, πόσα ακόμη ρεκόρ πρέπει να σπάσει ο ελληνικός τουρισμός μέχρι να φτάσει λίγη από την περίφημη ανάπτυξή του και σε εκείνους που στρώνουν τα κρεβάτια, μαγειρεύουν, σερβίρουν, καθαρίζουν και δουλεύουν πίσω από τις φωτογραφίες του ελληνικού καλοκαιριού; Γιατί, αν ένας Έλληνας μάγειρας θεωρεί πλέον τις Σεϋχέλλες πιο λογική επαγγελματική επιλογή από την Κρήτη, ίσως το πρόβλημα να μην είναι ότι «οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν». Ίσως απλώς δεν θέλουν να δουλεύουν έτσι.

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