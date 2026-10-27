Μαρινάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο και Καραμανλή: Δεν είπε ότι πρόκειται για «εθνική ήττα», προφανώς είναι δυσαρέστη εξέλιξη

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Στη γραμμή ότι η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από το κοινοβούλιο της Λιβύης αποτελεί μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά όχι εθνική ήττα κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο και της έντονης κριτικής του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Επιχειρώντας να διαχειριστεί την αμηχανία της κυβέρνησης – η οποία προκαλείται, τόσο από αυτή καθαυτή την κύρωση του μνημονίου, όσοι και από τα όσα είπε την Κυριακή ο Κ. Καραμανλής από το Πολεμικό Μουσείο, ο Π. Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, απέρριψε την αποψη της «αστοχίας», λέγοντας ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη από το 2019 και η μετέπειτα κύρωσή του. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι εθνική ήττα. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε εθνική ήττα κάτι παράνομο και ανυπόστατο που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπήρχε συζήτηση με την ανατολική Λιβύη για το θέμα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι «συζητούμε με όσους παραπάνω μπορούμε. Και έτσι γίνεται στην διπλωματία. Στην Ελλάδα, και εδώ το συνδέω και με την ομιλία του κυρίου Καραμανλή, προσπαθεί, προφανώς, να την ερμηνεύσει ο καθένας κατά το δοκούν. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Μα είναι δυσάρεστη εξέλιξη. Ούτε για εθνική ήττα μίλησε και, παράλληλα, επεσήμανε το παράνομο και ανυπόστατο».

«Μακάρι η αντιπολίτευση της χώρας, γιατί κάποιοι θέλουν να τον επικαλεστούν ακόμα και στην αντιπολίτευση τον κ. Καραμανλή, να είχε αυτή τη στάση», συνέχισε ο Π. Μαρινάκης, ενώ αναφερόμενος στον GSI και στην προτροπή Καραμανλή να μην υπάρξει καμία ενημέρωση της Τουρκίας ούτε να ζητηθεί άδεια για το έργο, είπε ότι «εδώ έχει νόημα να διαχωρίσουμε δύο έννοιες. Το αίτημα αδείας και την ενημέρωση. Είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί το πρώτο παράγει νομικά αποτελέσματα, αναγνωρίζει, δηλαδή, δικαιοδοσία όταν ζητάς άδεια. Το δεύτερο δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Το πρώτο, λοιπόν, η άδεια, αιτήθηκε αδείας για το έργο η εταιρεία μόνο από δύο ελληνικές αρχές. Καμία άδεια δεν θα πάρουμε από κανένα άλλο κράτος. Ως προς την ενημέρωση, που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, όπως έχει πει και ο ΥΠΕΞ, θα γίνει ό,τι προβλέπεται σε κάθε τέτοιο έργο. Να υπάρχει μια απλή ενημέρωση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι «δεν παράγει η ενημέρωση κανένα νομικό αποτέλεσμα. Αυτό που παράγει νομικό αποτέλεσμα και κακό προηγούμενο, είναι το αίτημα αδείας που δεν υπήρχε περίπτωση (σ.σ. να ζητηθεί) Θα γίνουν τα προβλεπόμενα που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις αυτών των έργων», κατέληξε απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει ενημέρωση της γαλλικής εταιρείας.

Περί Αιγύπτου και Μονής Σινά

Απαντώντας, δε, σε ερώτημα αν η συμφωνία για τη Μονή Σινά θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ, ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι «με την Αίγυπτο βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο, η συμφωνία με την Αίγυπτο την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως έγινε και με την Ιταλία, ήταν δύο ιστορικής σημασίας κινήσεις, όπως και η επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, όπως και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τώρα συνεχίζουμε τις συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση αυτής της συμφωνίας».

«Το θέμα του Σινά είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που είμαστε αρωγός στην επίλυσή του μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού κράτους. Το άλλο το οποίο λέτε είναι μια συμφωνία πολύ σημαντική μεταξύ δύο κρατών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου», κατέληξε.

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