Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: «Η εθνική κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση»

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Για ανάγκη μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, όπως αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας, στην Ημερήσια Διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Η 28η Οκτωβρίου δεν αποτελεί απλώς κορυφαία στιγμή της Εθνικής μας Ιστορίας. Αποτελεί διαχρονικό υπόδειγμα εθνικής στάσης. Το 1940 η Ελλάδα κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην υποταγή και στην αντίσταση. Με πλήρη επίγνωση του δυσμενούς συσχετισμού ισχύος, επέλεξε την αντίσταση», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως επισήμανε, το «ΟΧΙ» υπήρξε «η απόφαση του Ελληνικού Λαού να διατηρήσει το δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα του και να μην αποδεχθεί την επιβολή ξένης βούλησης. Η απόφαση αυτή δεν περιορίστηκε σε μια διακήρυξη. Υποστηρίχθηκε στο πεδίο της μάχης και σφραγίστηκε με τη θυσία χιλιάδων Ελλήνων».

«Αυτό», συνέχισε, «είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο της σημερινής Επετείου. Η Ελευθερία προϋποθέτει βούληση υπεράσπισής της. Η Εθνική Κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση. Το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί το θεμέλιο των διεθνών σχέσεων, αλλά η εφαρμογή και η προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό προϋποθέτουν αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής».

«Για την Ελλάδα», υπογράμμισε, «η αποτροπή αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας των εθνικών της επιλογών. Η σημερινή διεθνής πραγματικότητα καθιστά την απαίτηση αυτή ακόμη πιο επιτακτική. Αναθεωρητικές πρακτικές, απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων μέσω στρατιωτικής ισχύος και η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλουν το περιβάλλον ασφαλείας και τη φύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η προσαρμογή σε αυτή την πραγματικότητα δεν αποτελεί επιλογή».

Μιλώντας για την «Ατζέντα 2030» εξήγησε ότι υπηρετεί «αυτή την εκπλήρωση του εθνικού καθήκοντος» και ανέλυσε: «Τη συγκρότηση Ενόπλων Δυνάμεων ικανών να εξασφαλίζουν στην Ελλάδα την αποτρεπτική ισχύ που απαιτείται για να διαμορφώνει και να υπερασπίζεται αυτοτελώς τις επιλογές του Ελληνικού λαού. Να προστατεύει αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Να αποτρέπει τη δημιουργία τετελεσμένων και κάθε απόπειρα επιβολής εις βάρος της. Γι’ αυτό μετασχηματίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την “Ασπίδα του Αχιλλέα“, τις νέες πλατφόρμες, τα αυτόνομα συστήματα, την Κυβερνοάμυνα, την ενίσχυση της Εφεδρείας και την ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Ο μετασχηματισμός αυτός αποβλέπει στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματική αποτροπή στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον «καθοριστικό συντελεστή αυτής της προσπάθειας».

«Σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς εκφράζω τον σεβασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή σας στο συνταγματικό σας καθήκον. Αποτελείτε την έμπρακτη εγγύηση της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής ικανότητας της πατρίδας. Το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 προσδιορίζει και σήμερα το μέγεθος της ευθύνης μας», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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