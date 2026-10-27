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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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27.10.2026 11:19

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

27.10.2026 11:19
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Οι έντονες βροχοπτώσεις είναι και οι πιο επικίνδυνες, γι’ αυτό πρέπει όλοι όσοι οδηγούμε να είμαστε σωστά ενημερωμένοι.

Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους. Η μειωμένη ορατότητα και το ολισθηρό οδόστρωμα αυξάνουν δραματικά τις πιθανότητες ατυχήματος, ειδικά όταν ο οδηγός δεν έχει προετοιμάσει σωστά το όχημα ή κινείται απρόσεκτα. Πόσο μάλλον τώρα, που πρόκειται για τις πρώτες ισχυρές βροχές μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακολουθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας που οφείλει να γνωρίζει κάθε οδηγός πριν βρεθεί πίσω από το τιμόνι στη βροχή.

1. Έλεγξε την κατάσταση των ελαστικών σου

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Σε βρεγμένο οδόστρωμα η πρόσφυση μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50%, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την απόσταση φρεναρίσματος.

Πριν ξεκινήσεις, εξέτασε το βάθος του πέλματος και την πίεση των ελαστικών. Ένα φθαρμένο ή ξεφουσκωμένο λάστιχο χάνει την ικανότητά του να απομακρύνει το νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

2. Διατήρησε καθαρή ορατότητα

Σε συνθήκες βροχής, η καθαρή εικόνα του δρόμου είναι ζωτικής σημασίας. Έλεγξε ότι οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν σωστά και δεν αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ.

Επίσης, βεβαιώσου ότι το δοχείο καθαριστικού υγρού είναι γεμάτο και ενεργοποίησε τον κλιματισμό, ώστε να αποφεύγεται το θάμπωμα των τζαμιών.

Εάν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι βέλτιστες, τότε φρόντισε να κινείσαι με αναμμένα φώτα πορείας, όχι όμως προβολείς ομίχλης χωρίς λόγο. Έτσι κι εσύ βλέπεις καλύτερα και είσαι πιο ευδιάκριτος στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

3. Κράτα μεγαλύτερη απόσταση

Διατήρησε μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αφού η απόσταση ακινητοποίησης διπλασιάζεται στο βρεγμένο οδόστρωμα. Αν ο δρόμος έχει πολύ νερό, κινήσου ακολουθώντας τα ίχνη του προπορευόμενου αυτοκινήτου. Η αυξημένη απόσταση εκτός από τον περισσότερο χώρο για να φρενάρεις, σου δίνει και περισσότερο χρόνο να αντιδράσεις, αποφεύγοντας τον πανικό που μπορεί να προκύψει στο ακριβώς από κάτω tip.

4. Προσαρμόζεις ταχύτητα και φρενάρεις ομαλά

Η υψηλή ταχύτητα σε συνθήκες βροχής είναι επικίνδυνη. Μείωσε ρυθμό και απέφυγε τα απότομα φρένα ή τιμονιές.

Αν το όχημα γλιστρήσει, μην πανικοβληθείς. Κράτα σταθερό το τιμόνι, άφησε απαλά το γκάζι και φρέναρε ομαλά και προοδευτικά, ειδικά πριν από στροφές.

5. Τι να κάνεις σε περίπτωση υδρολίσθησης

Αν αισθανθείς ότι το αυτοκίνητο “επιπλέει” και δεν υπακούει στο τιμόνι ή στο φρένο, έχεις πάθει υδρολίσθηση.

Μην φρενάρεις απότομα. Σήκωσε το πόδι από το γκάζι, κράτα το τιμόνι σταθερό και περίμενε να μειωθεί η ταχύτητα ώσπου να επανέλθει η πρόσφυση.

6. Μην επιχειρείς να περάσεις από βαθύ πέρασμα

Αν δεις ότι έχει σχηματιστεί χείμαρρος ή λιμνάζον νερό, σταμάτα. Ακόμα και μερικά εκατοστά κινούμενου νερού μπορούν να παρασύρουν ένα αυτοκίνητο ή να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά μέρη του κινητήρα.

Σε κατοικημένες περιοχές, μείωσε ταχύτητα για να μην καταβρέχεις πεζούς ή στάσεις λεωφορείου. Κρίμα εκτός από βροχή και κίνηση, να εισπράττεις και… γαλλικά.

7. Αν η ορατότητα είναι μηδενική, σταμάτα

Αν η βροχή είναι τόσο έντονη που οι υαλοκαθαριστήρες δεν προλαβαίνουν, σταμάτα σε ασφαλές σημείο εκτός λωρίδας κυκλοφορίας, ενεργοποίησε αλάρμ και περίμενε να κοπάσει.

Τι κρατάμε;

  • Καλά ελαστικά και σωστή πίεση: η πρώτη γραμμή άμυνας στη βροχή.
  • Καθαρό παρμπρίζ και λειτουργικοί υαλοκαθαριστήρες: χωρίς ορατότητα, δεν υπάρχει ασφάλεια.
  • Μειωμένη ταχύτητα και αυξημένη απόσταση: το φρενάρισμα απαιτεί διπλάσια μέτρα.
  • Ομαλές κινήσεις στο τιμόνι και στο φρένο, ποτέ πανικός.
  • Αποφυγή διάσχισης βαθιών νερών: προστατεύεις τη ζωή σου και το αυτοκίνητο.
  • Ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση ακραίων συνθηκών.

Πηγή: autotypos.gr

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